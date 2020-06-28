بالساعات الذكية.. 7 حالات غش إلكتروني بامتحانات الثانوية الأزهرية

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:37 م
أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
أوضح تقرير غرفة عمليات الشهادة  الثانوية الأزهرية أنه سادت حالة من الاستقرار والالتزام  في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية خلال اليوم الرابع من امتحانات القسم العلمي، في مادة الحديث، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر الدراسي أو عدم مناسبتها للزمن المقرر.

ورصدت غرف المتابعة ما يلي:-
عدد  (3)  كاشف حراري لا يعمل وقد تم على الفور الاستبدال.
عدد  (16) كاشف عن المعادن لا تعمل وقد تم على الفور استبدالها بأخرى.
إلغاء ندب عضو لجنة من الأعضاء الموجودين في المناطق بسبب عدم التزامه بالتعليمات الوقائية التي شدد عليها فضيلة الإمام الأكبر وأقرتها الجهات الصحية.
عدد  (17)  حالة إخلال بالامتحان من الطلاب بسبب تمزق بعض الأوراق وشطب أوراق البوكلت.
عدد  (7)  حالات غش إلكتروني منهم 2 ملاحظين لدخولهم اللجنة بساعة ذكية.
عدد (4) حالات مرضية من الملاحظين، وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال أطباء اللجان.
وتم التعامل مع حالات العزل الصحي بغرف العزل الصحي باللجان واستكمال الامتحان بفضل الله.
عدد(16) حالة مرضية من الطلاب وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال أطباء اللجان.
وفي نهاية التقرير الإعلامي  تقدمت غرفة العمليات بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر الذي يتابع يوميًا على مدار الساعة حالة الطلاب واللجان والعاملين بها.

وأعرب قطاع المعاهد الأزهرية عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأبنائه الذين أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر الشريف للاعتماد على النفس والسعي لأجل تحقيق الأهداف المرجوة وما يتم مشاهدته في لجاننا على مستوى الجمهورية يدل على تغيير جذري لثقافة أبنائنا الطلاب وحبهم وانتمائهم لأزهرهم ووطنهم وخاصة ما بدا منهم من تعاون شديد بشأن الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127  وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبًا، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا. 

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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