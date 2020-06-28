الأمن الداخلي الإماراتي يطّلع على جهود التعقيم الوطني

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:31 م
وكيل وزارة الداخلية الإماراتية
وكيل وزارة الداخلية الإماراتية

اطلعت اللجنة العليا الدائمة للأمن الداخلي بوزارة الداخلية الإماراتية، (خلال اجتماع لها عن بُعد تحت رئاسة وكيل وزارة الداخلية الإماراتية، رئيس اللجنة الفريق سيف الشعفار)، على الجهود التي بذلتها الأجهزة الشرطية بدولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ برنامج التعقيم الوطني حتى استكماله موخراً.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أن اللجنة ناقشت آليات تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتطوير العمل، وخطط استمرارية الأعمال والإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها وزارة الداخلية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وحضر الاجتماع كافة أعضاء اللجنة العليا من القادة العامين للشرطة والمديرين العامين، وممثلين عن وزارتي الصحة ووقاية المجتمع، والموارد البشرية والتوطين، ومديري العمليات أعضاء اللجنة الدائمة لشؤون العمليات المركزية بوزارة الداخلية.

وثمن الفريق الشعفار الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الشرطية والشركاء في برنامج التعقيم الوطني، إضافة إلى جهود الجهات للوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,169 مليون إصابة، بينهم أكثر من 502 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,508 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

التعقيم الوطني الأمن الداخلي الإماراتي الإمارات

أخبار تهمك

"الشياطين الصغار".. وسيلة جديدة لنقل عدوى كورونا بين الكبار

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

فرمان ناري.. اتحاد الكرة يحدد موعد عودة الدوري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

منذ حوالي 3 ساعات

لقاء الخميسي تكشف حقيقة إصابة زرجها بفيروس كورونا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

فاروق جعفر لـ"الفجر الرياضي": يجب على جميع الأندية الخضوع لقرار الدولة

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 10 ساعة

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

منذ ساعة و 10 دقيقة

الحكومة توضح سبب استبدال إجازة 30 يونيو بالخميس بدلا من الثلاثاء

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

عاجل.. الإمارات تتخذ قرارات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا

الصحة الإماراتية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 468 حالة

عاجل.. "محمد بن زايد" يتخذ قرار جديد للحد من تفشي فيروس كورونا

جازان.. الأمير يثمن جهود رجال الأمن في متابعة تطبيق حظر التجول

بلاغ للنائب العام يطالب بإصدار أمر بوقف النشر بشأن كورونا

ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس كوستاريكا جهود احتواء كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:41 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

06:44 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

03:41 م

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

04:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن