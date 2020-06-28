ريبيري يحرز هدفا رائعا في شباك لاتسيو (فيديو)

أحرز النجم الفرنسي المخضرم، فرانك ريبيري، هدفًا رائعًا لفيورنتينا في شباك لاتسيو، خلال مباراة جمعت الفريقين مساء أمس السبت، في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم لموسم 2019/2020.





وسجل ريبيري، هدف التقدم لفيورنتينا في شباك لاتسيو ، في الدقيقة 25، بعد مجهود فردي وفاصل مهاري على الجهة اليسرى من منطقة جزاء فريق لاتسيو، حيث توغل النجم الفرنسي داخل المنطقة، ليراوغ 3 مدافعين ببراعة، قبل أن يركن الكرة بتسديدة أرضية، في الزاوية اليسري لمرمى لاتسيو.





ولسوء حظ النجم الفرنسي المخضرم البالغ من العمر 37 عامًا، فإن فريقه لم يحافظ على تقدمه، وخسر المباراة بنتيجة 1-2.



