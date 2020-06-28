حسن شاكوش يغني "بتحدى العالم" قبل إعلان انفصاله عن بنت الجيران!

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أعلن الفنان حسن شاكوش انفصاله عن خطيبته، وذلك عقب مرور أسابيع قليلة على خطبتهم، وظهر "شاكوش" يغني في فيديو قبل إعلانه الإنفصال.



وقام حسن شاكوش بغناء أغنية "بتحدى العالم"،للفنان صابر الرباعي والتي من ضمن كلماتها "بتحدي العالم كله وأنا وياك..وبقول للدنيا بحالها إنه أنا بهواك وغن انت حبيبي وروحي معاك قربني ليك سيبني أعيش إحساس هواك".



وكان الفنان حسن شاكوش قد أعلن خطبته بأحد الفتيات، وهي من خارج الوسط الفني من منطقة بولاق الدكرور،وقاما بالإحتفال في أحد الفنادق متخذين كافة الأإجرائات الإحترازية.