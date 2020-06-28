"صحة أبوظبي" تعلن خلو مستشفيات الظفرة من حالات كورونا





أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، اليوم الأحد، عن خلو جميع مستشفيات الظفرة تماماً من حالات فيروس كورونا المستجد المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لتنضم بذلك إلى عدد من مستشفيات الإمارة، التي أعلنت خلوها من مصابي كورونا، خلال الأيام القليلة الماضية.





وأوضح ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن "هذا الإنجاز جاء بفضل توجيهات ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" .





ودون حمدان بن زايد: "خلو كافة مستشفيات الظفرة من حالات كورونا، تحقق بفضل توجيهات الشيخ محمد بن زايد بتنفيذ استراتيجية الفحوصات الاستباقية من خلال برنامج المسح الوطني في إمارة أبوظبي لاحتواء انتشار الفيروس".





وأضاف: "نشيد بجهود كافة القطاعات الحكومية المختلفة والكادر الطبي والمتطوعين الذين عملوا على مدار الساعة للاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع، والمسؤولية مضاعفة على الجميع لمواصلة الجهود في المحافظة على المكتسبات الصحية والاستمرار في التقيد التام بجميع الإجراءات المعتمدة".





ويأتي ذلك نتيجة استراتيجية القطاع الصحي في الإمارة، وتفعيل برنامج المسح الوطني والفحوصات الاستباقية المختلفة، والتي أدت إلى تخفيض عدد الحالات التي تتطلب عناية طبية، وتواصل جميع مستشفيات الظفرة، بما يشمل مستشفى مدينة زايد، ومستشفى دلما، ومستشفى المرفأ، ومستشفى غياثي، ومستشفى السلع، ومستشفى ليوا، ومستشفى الرويس، تقديم الرعاية الصحية، وكامل خدماته التخصصية للمرضى والمراجعين، وتقديم الرعاية الصحية، وكامل خدماتها التخصصية للمرضى والمراجعين.





وكانت دائرة الصحة أبوظبي، قد أعلنت عن خلو عدد من المنشآت الصحية في الإمارة من حالات (كوفيد 19)، بما في ذلك المستشفى الميداني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومستشفى توام، ومستشفيات مجموعة ميدكلينك، ومنشآت مبادلة للرعاية الصحية. وأشادت الدائرة بالجهود المتميزة التي قدمتها الكوادر الطبية في جميع المستشفيات والمنشآت الصحية في الإمارة، دون استثناء.





وأهابت دائرة الصحة أبوظبي، بكافة أفراد المجتمع بضرورة مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، كارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دوري، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.



