عاجل .. أول تعليق من وزير المالية عن طلب مصر الاقتراض من الإمارات

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:02 م
وزير المالية
وزير المالية
محمد عصام

كشف محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، على أنه ليس لديه أي تأكيدات حول مساعي مصر للحصول على قرض بقيمة مليار دولار من البنوك الإماراتية لسد الفجوة التمويلية لديها والتى شهدت اتساع خلال أزمة كورونا.

 

 

وقال "معيط" خلال تصريحات تلفزيونية ردا على استفسار حول صحة الأخبار المتداولة عن نية مصر الاقتراض من البنوك الإماراتية،" يعني مفيش تأكيد على حاجة، ولكن ما أؤكد عليه أن مصر تحاول تنوع مصادر التمويل لديها، وترى ما هي نسب مصادر التمويل المتاحة بحسب التغيرات التى يشهدها العالم لاستخدامها."

 

وأضاف" معيط"، أن الدولة اتجهت لتنويع مصادر التمويل لديها لتتعامل مع المتغيرات التى يشهدها العالم بطريقة صحيحة، من خلال أنها تخطط لطرح سندات دولية، وصكوك اسلامية بعد إعداد مشروع قانون ينظم طرحها جاري عرضة على مجلس الوزراء، بالإضافة إلى طرح سندات بعملات أجنبية أخري  غير الدولار واليورو

 

 

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