حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:58 م
ميسون أبو الحسن
تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للقيادة الوطنية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ولشعب مصر؛ بمناسبة ذكرى ثورة يونيو المجيدة التى انتصرت فيها إرادة الشعب المصري للتخلص من جماعة إرهابية أرادت استلاب هويته، وتجلت هذه الإرادة بخروجه بالملايين بمختلف طوائفه، على قلب رجل واحد، رافضًا أن تتحكم جماعة في مصير شعب بأكمله وتستأثر لنفسها دون غيرها بكل شئ، وتناسوا أن مصر لكل المصريين، وحمى هذه الإرادة جيش مصر وشرطتها، وقدموا أرواحهم لإنقاذ البلاد من مخططات الشر والتخريب، وعلى رأسهم ابن مصر المخلص الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "زين" في بيان له، إن الرئيس السيسي تولى قيادة الوطن في فترة هي الأخطر والأصعب، عمل خلالها على تصحيح المسار نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، ووضع مصر على الطريق الصحيح طريق التنمية والبناء والاستقرار، ولا تزال تبذل من الجهود المضنية  لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، ورغم كل التحديات الجسام والمؤامرات التي لا تزال تحاك من الكارهين والحاقدين، ولكن بتكاتف شعب مصر وكافة مؤسسات الدولة المصرية مع قيادتها الوطنية قادرين على مجابهة تلك التحديات، والتصدي لمحاولات بائسة ويائسة تستهدف النيل من استقرار وأمن وتقدم وطننا الغالي.

و أكد "زين" تواصل دور الإعلام الوطني بقوة في مساندة جهود كافة مؤسسات الدولة المصرية في البناء والتعمير، من منطلق مسؤوليتها الوطنية بتسليط الضوء على كافة منجزاتها في شتى المجالات، للتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف التشكيك في الجهود المبذولة، وزيادة وعي المواطنين نحو الأهداف الخبيثة لمروجي الشائعات والأكاذيب المضللة ومن يساندهم، وأيضًا تسليط الضوء على بطولات وتضحيات الجيش المصري والشرطة، وبذل دمائهم الذكية لتطهير كل شبر من أرض مصر من التنظيمات الإرهابية، وما حققته قواتنا المسلحة الباسلة من تدمير للبنية التحتية لتلك التنظيمات الإرهابية.

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