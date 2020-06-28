حبس 3 عاطلين متهمين بالإتجار في المخدرات بأوسيم

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس ٣ عاطلين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لإتجارهم في المواد المخدرة بأوسيم، حيث ضبط بحوزتهم ٥٠٠ جرام من مخدر الشادو، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.





وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين يتواصلون مع عملائهم عن طريق الهاتف المحمول، لبيع المخدرات، فيما ضبط بحوزتهم 4 قطع سلاح ناري "رشاش، بندقية آلية، بندقية خرطوش، فرد خرطوش، 73 طلقة مختلفة الأعيرة، للدفاع عن النفس، ومبالغ مالية مقابل الإتجار.





بداية الواقعة، كانت بتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بمشاركة قطاع الأمن العام عن قيام 3 عاطلين، لإثنين منهم معلومات جنائية، مُقيمين بقرية بدائرة مركز شرطة أوسيم، بالاتجار في المواد المخدرة بخاصة مخدر "الشادو" متخذين من أرض زراعية كائنه بدائرة مركز شرطة أوسيم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، وضبطهم حال تواجدهم بدائرة المركز، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان المركز.









بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.





بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.





توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.



