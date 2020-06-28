وزراء الخدمة المدنية العرب: الحكومات العربية قامت بدور متميز لمكافحة كورونا

عبّر أصحاب المعالي والسعادة وزراء الخدمة المدنية والموارد البشرية العرب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية عن شكرهم وتقديرهم للجهود الجبارة والمتميزة التي قامت بها الحكومات العربية وأجهزتها المختلفة لمواجهة جائحة كورونا، من خلال وضع الخطط، وتنفيذ المبادرات والبرامج اللازمة لمواجهة مخاطر وتحديات الجائحة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مما كان له كبير الأثر في الحد من انتشار و تفشي الفيروس في المنطقة العربية، وتخفيف الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مثمنين ومقدرين التوجيهات والمتابعة المباشرة لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو التي أكدت على حرص القيادات العليا العربية على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وعلى دعم الاقتصادات العربية، وتعزيز التعاون والتعاضد بين الدول والمجتمعات العربية في مواجهة هذه الجائحة وتداعياتها.





جاء ذلك أثناء انعقاد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، الذي عقد مؤخرا بشكل افتراضي عن بعد برئاسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ومشاركة أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي (دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، سلطنة عُمان، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية)، وبحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني - مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، و الأستاذ محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثلاً عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية -أنشئت عام 1961- والمعنية بدعم مسيرة التنمية الإدارية في الوطن العربي والتي تتشكل عضويتها من جميع الدول العربية ممثلة في وزارات الخدمة المدنية والموارد البشرية والوظيفة العمومية.