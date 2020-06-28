المصاب والمخالط في أجازة لحين التعافي.. محافظ بني سويف يصدر قرارًا للتعايش مع كورونا

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أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويفاليوم الأحد قرارًا يحمل رقم 908 لسنة 2020 بشأن تنظيم حضور العاملين بديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية وذلك في ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة وخطة الحكومة بالتعايش مع فيروس كورونا المستجد.



ووأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن المادة الأولى من قرار المحافظ تضمنت تكليف السكرتير العام والسكرتير العام المساعد لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بتنظيم حضور العاملين بالجهات التابعة لهم، بحيث تكون مواعيد الحضور والإنصراف بالجهات التي تعمل 6 أيام أسبوعيًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، فيما تكون مواعيد الحضور والانصراف بالجهات التي تعمل 5 أيام أسبوعيًا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك إعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وإلغاء كل قرار يخالف ذلك.



وشدد البيان، على أن يلتزم جميع العاملين بالحضور إلى العمل "يوميًا" وطبقًا للقواعد المعمول بها "لحين صدور تعليمات آخرى" ويُستثنى من ذلك المصاب بأي مرض من الأمراض المزمنة مثل "السكر والضغط وأمراض الكلى والكبد والقلب، والأورام" ويُثبت ذلك بتقرير حديث من اللجان الطبية المختصة" وكذلك الموظفة الحامل إعتبارًا من الشهر السادس، والموظفة التي ترعى معاقً، والموظفة التي لديها طفل أو أكثر "أقل من 6 سنوات".



كما تضمنت المادة الثانية من القرار، الذي حصلنا على صورة منه، أن المصاب والمخالط لمصاب بفيروس كورونا في "إجازة استنثائية" لحين التعافي، على أن يقدم تقريرًا طبيًا من الجهات المختصة، فيما نصت المادة الثالثة على إلتزام جميع العاملين بالجهات بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بمقر العمل، فضلًا عن التزام المترددين على جميع المنشآت بارتداء الكمامات والالتزام بكافة التدابير الإحترازية والإحتياطات الصحية اللأزمة.



وفي سياق منفصل تفقد محافظ بني سويف، اليوم، أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بوحدة صحة الأسرة بقرية الزيتون التابعة لمركز ناصر.



وتابع المحافظ سير العمل في المبادرة الرئاسية، التي انطلقت، أمس السبت، في 11 موقعا ببني سويف، ضمن محافظات المرحلة الأولى، حيث يتم تنفيذ المبادرة بمراكز طب الأسرة ووحدات الرعاية الصحية بقرى "كوم إدريجة وهرم ميدوم بالواسطى، طنسا بني مالو وجزيرة بمركز ببا، وشاويش وبراوة بإهناسيا، ودلهانس وشنرا بالفشن، وبدهل وبني حلة في سمسطا، بجانب قرية الزيتون بمركز ناصر.



جاء ذلك بحضور عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة والمحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة ناصر والدكتورة شيرين حنفى مديرة إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة أمنية حسن مديرة الطب الوقائي بمديرية الصحة.

