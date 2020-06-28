محمد صلاح يعلق على إنجازاته مع ليفربول وأهم أهدافه

أعرب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر عن سعادته بالفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي والدوري الإنجليزي هذا الموسم كما تحدث عن أهم أهدافه مع الريدز في الموسم الحالي.





وقال صلاح في تصريحات لفضائية إن سبورت:"أحب أن أحقق كل شيء سواء كان منطقياً أو غير منطقياً وأول سؤال تم سؤاله لي عندما جئت إلى ليفربول كان ماذا تفضل أن تحقق الدوري الإنجليزي أم دوري أبطال أوروبا".





وأضاف:"كان من الممكن أن نحقق دوري أبطال أوروبا في الموسم الأول لكن لم يحدث ذلك ونجحنا في تحقيقه في الموسم التالي وبعد ذلك حققنا الدوري الإنجليزي".





وتابع:"قمت بصرف نظري عن كافة التعليقات الإيجابية والسلبية وعن كل من قال لي لا تستطيع، لقد كانت لدي قناعة في قدرتنا على تحقيق تلك البطولة وفعلنا ذلك بالفعل".





واختتم صلاح تصريحاته قائلاً:"هدفي الأول ضد نوريتش في بداية الموسم كان هامًا لي من أجل الثقة، كذلك ثنائية آرسنال والهدف في شباك نيوكاسل، فعندما شاهدته من جديد وجدت الجماهير تهتف لي عندما تلقيت الكرة".