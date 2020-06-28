سفير كازاخستان يشيد بالتعاون مع مصر في عهد السيسي

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:44 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الفجر
أشاد أرمان إيساغالييف، سفير جمهورية كازاخستان لدى مصر، بعلاقات التعاون بين البلدين، واصفًا إياها بـ"الاستراتجية القائمة على أسس راسخة تضع مستقبل الأجيال المقبلة ضمن أوليات القيادة في الدولتين". 

وأكد أن مصر تعتبر واحدة من أبرز شركاء كازاخستان في العالمين العربي والإسلامي، حيث ساهمت العلاقات المتميزة والتفاهم السياسي الكامل بين رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، ونظيره عبدالفتاح السيسي، في تحقيق التنمية الديناميكية للشراكة الثنائية بين البلدين.

وأوضح على هامش الذكرى الثمانين لميلاد الرئيس الأول لكازاخستان، نورسلطان نزاربايف، التي تصادف يوم 6 يوليو، أن إنجازات نورسلطان نزاربايف، الذى قام بإحياء جمهورية كازاخستان على أنقاض الاتحاد السوفيتي السابق يصعب وصفها بالكلمات، فهو مهندس نموذج الدولة الحديثة في كازاخستان، حيث حققت البلاد تحت قيادته نجاحًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي لم تنجح دولة أخرى بالعالم فى تحقيقه.

وكان برنامج نزاربايف الأول هو استراتيجية "كازاخستان 2030"، التي كان هدفها دخول كازاخستان ضمن قائمة أكثر 50 دولة متقدمة فى العالم. 

وقال أرمان إيساغالييف: "نجحت كازاخستان فى تحقيق هذا الهدف بامتياز خلال 12 عامًا، مما منحها لقب دولة قوية وناجحة عن استحقاق"، مضيفًا أنه خلال هذا الوقت تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 18 مرة، وتضاعف دخل السكان 9 مرات، وانخفض مستوى الفقر 10 مرات.

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