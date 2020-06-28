عاجل.. القوات البحرية تنقذ لنش صيد بالسويس بعد تعرضه للحريق

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
نجحت العناصر المكلفة بتأمين نطاق قاعدة السويس البحرية في إنقاذ بلنص صيد يدعي الملكة فريدة وعلى متنه عدد 6 فرد بعد تعرض البلنص للحريق بعد أن واصلت القوات البحرية جهودها في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كافة الاتجاهات الإستراتيجية بالسواحل المصرية. 

وكانت قاعدة السويس البحرية قد تلقت إشارة استغاثة تفيد بتعرض لنش الصيد لحريق، وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع عدد 2 وحدة بحرية من قاعدة السويس البحرية بأقصى سرعة إلى موقع البلنص المنكوب وتنفيذ أعمال النجدة والإنقاذ.

وقامت عناصر القوات البحرية بإخلاء الأفراد وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم وجميعهم بحالة جيدة واقتيد البلنص المنكوب إلى ميناء الصيادين حتى لا يؤثر على حركة الملاحة بمناطق الانتظار والممر الملاحي لقناة السويس.

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شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، والتي تضم الدورات (43) من كلية الحرب العليا، والدورة (49) من كلية الدفاع الوطني والدورة العليا لكبار القادة، والدورة (21) للتأهيل العسكري لقيادة التشكيلات التعبوية، والدورة الخامسة لماجستير العلوم السياسية والاستراتيجية، والدورة الأولى لتنمية مهارات وقدرات كبار القادة. 

كذلك تخريج الدورات (69) أركان حرب عام والـدورة (42) أركان حرب تخصصي قوات بحرية، والدورتين (41) أركان حرب تخصص قوات جوية وقوات دفاع جوي وضمت تلك الدورات عدد من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين على حد سواء، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وبدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي عن أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان تناول ما تقدمه الأكاديمية وكلية القادة والأركان من إسهامات علمية وبحثية، وما تم تنفيذه خلال العام الجاري من دورات تدريبية مختلفة وتطور أدائهما في إعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة والمدنيين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومي.

وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج للدورات المختلفة بكل من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، أعقبه إعلان مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين، وقام القائد العام بتقليد أوائل الخريجين نوط التدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين من المدنيين تقديرًا لتفوقهم خلال دراستهم بالأكاديمية.

وفي نهاية الاحتفال نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته للخريجين وتمنياته لهم بالتوفيق.


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