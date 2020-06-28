أدعت تزوير كراسة إجابتها.. الإدارية العليا ترفض طعن طالبة ثانوية لإلغاء نتيجتها

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:40 م
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
قضت المحكمة الإدارية العليا، في طعن طالبة بالثانوية العامة على قرار إعلان نتيجتها بدرجات اقل مما تستحق في مواد ( اللغة الانجليزية – الكيمياء – الجيولوجيا وعلوم البيئة –الفيزياء )، وطعنت بالتزوير في كراسة إجابتها، برفض الطعن، وقالت المحكمة إن الادعاء بتزوير محرر رسمي أمام المحكمة، يكون على وفق الإجراءات والشروط التي حددها القانون.

وتابعت: لا إلزام على المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الادعاء بالتزوير متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها، فلها أن تستدل على انتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها، وما تستخلصه من عجز المدعى عن إثبات ادعائه.

وأضافت أن للمحكمة سلطة تقدير أدلة التزوير، ولا يلزمها القانون بإجراءتحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير، ووجدت في وقائع الدعاوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها، ذلك لان إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم إجراؤه بل هو أمر متروك لتقدير المحكمة التي لها أن تكون عقيدتها بتزوير الورقة.

واستعرضت المحكمة كراسة إجابة الطالبة في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وتبين عدم صحة مزاعم وكيل الطاعنة بحدوث تزوير في كراسة إجابة مادة الجيولوجيا بانتزاع أوراق منها، وكانت هذه الكراسة مرقمة ومصححة بإجراءات صحيحة، وجميع أجزاء الإجابات كانت تحت بصر المصحح والخبير وداخله في تقديره لما تستحقه من درجات، وجميع الدرجات في كراسة الإجابة صحيحة، ونقل الدرجات من داخل الكراسة إلى غلافها الخارجي صحيح، وتطابق المجموع الكلي الموضح على الكراسة مطابق لمجموع الدرجات التي حصلت عليها الطاعنة في تلك المادة.

ومن ثم تلتفت المحكمة عن الادعاء بالتزوير بانتزاع بعض أوراق إجابات الطاعنة لكراسة مادة الجيولوجياوالعلوم البيئية في امتحان الثانوية العامة في العام الدراسي 2015/2016 ويكون الدفع بالتزوير غير قائم على سببه المبرر له قانونًا، مما يتعين معه على المحكمة أن تلتفت عن هذا الدفع، وتقضى برفضه.

وأطمأنت المحكمة – باعتبارها الخبير الأعلى - إلى ما انتهت اليه اللجان العلمية أن الدرجات التي أعطيت للطاعنة، هي ما تستحق دون زيادة أو نقصان كما ورد بالتقارير الفنية المرفقة.

وثبت للمحكمة أن الأوراق خلت من أي دليل يفيد إساءة استعمال جهة الإدارة لسلطتها أو الانحراف بها، الأمر الذي يصبح معه قرار إعلان نتيجتها – قائما على سببه المبرر له غير مرجح الإلغاء.

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