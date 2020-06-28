علا رشدي تستطلع رأي جمهورها في اختلاف صورة ابنائها

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شاركت الفنانة علا رشدي صورة كوميدية تجمعها بأبنائها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "رشدي" تعليقا على الصورة قائله "طلعو 3 فروق ما بين كل صورة"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "لسانك..عيد الواد..كتف البنوتة"،"الأم المجنونة رزق"،"لسانك عريض وهما لسانهم طويل".



يذكرأن الفنانة علا رشدي شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ب100 وش" بجانب عدد من الفنانين منهم نيللي كريم وآسر ياسين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.

