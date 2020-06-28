طبيب بمستشفى عزل يحسم الجدل بشأن إصابة متعافي كورونا مرة أخرى

أكد الدكتور أسامة مندور، طبيب بمستشفى عزل الساحل التعليمي، أن الفيروسات التي تُصيب الجهاز التنفسي تُصيب أولًا الجهاز المخاطي، الأنف والحلق والبلعوم.





وأضاف "مندور"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "السفيرة عزيزة" عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن من يُصاب بفيروس كورونا يصبح لديه أجسام مضادة مكونة من الجهاز المناعي طبقًا للتركيب الجيني للفيروس، وبعد انتهاء القتال الشرس يبدأ الجهاز المناعي بإرسال إفرازات كيميائية للقضاء على الفيروسات المنتشرة بالخلايا ويكون ذاكرة مناعية قوية جدًا حال دخول الفيروس مرة أخرى.





وتابع طبيب بمستشفى عزل الساحل التعليمي، أنه من الوارد تكرار إصابة المصاب بكورونا مرة أخرى، ولكنه يكون أقل شراسة، ويقوم الجهاز المناعي بالتعامل معه، وتكون أعراضه تشبه أعراض البرد وقد لا يشعر المصاب بالأعراض.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.



