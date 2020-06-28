سلبية مسحة الجهاز الفني لبيراميدز

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد هاني سعيد المدير الرياضي لفريق نادي بيراميدز أن المسحة التي أجراها الجهاز الفني لفريق الناديج جاءت سلبية لجميع أفراد الجهاز بعد إجراء المسحة بعد العودة مؤخرا من بلادهم.

وعاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني وجهازه المعاون خلال الساعات الماضية من بلادهم بعد قضاء إجازة قصيرة بالتنسيق مع إدارة النادي، استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي ومباريات الدوري الممتاز.

وخضع جميع أفراد الجهاز الفني لمسحة أولى ظهرت نتائجها سلبية في إطار الترتيبات الاحترازية المشددة التي ينفذها نادي بيراميدز في الوقت الحالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسحات كورونا كورونا بيراميدز استئناف النشاط

أخبار تهمك

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يصر على ضم القاطرة الإفريقية للأهلي

منذ 41 دقيقة

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أجايي يحسم مصيره مع الأهلي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للثانوية

منذ حوالي 3 ساعات

"الشياطين الصغار".. وسيلة جديدة لنقل عدوى كورونا بين الكبار

منذ حوالي 8 ساعات

اخر تطورات صفقة رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يرفض كل العروض

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

رسميا.. بيراميدز يعلن عن اسم مدربه الجديد

تشكيل الجهاز الفني لبيراميدز

راحة ٣ أيام في بيراميدز بعد الفوز على المقاولون

راحة 48 ساعة في بيراميدز

هاني سعيد: تشاتشيتش سافر بموافقة الإدارة ويعود خلال أيام لقيادة التدريبات

حقيقة هروب مدرب بيراميدز

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:41 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

فايلر يصر على ضم القاطرة الإفريقية للأهلي

04:10 م

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

09:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن