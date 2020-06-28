فايلر يصر على ضم القاطرة الإفريقية للأهلي

بدى السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تمسكه بالتعاقد مع الصفقة الإفريقية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض فايلر، خلال محاداثه مع إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، فكرة التنازل عن التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، لتدعيم خط هجومه بالموسم الجديد.

وفتح المارد الأحمر، خطوط اتصال جديدة مع مازيمبي الكونغولي من أجل التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم الفريق، بالميركاتو الصيفي.

وواصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضغطه على إدارة القلعة الحمراء، من أجل حسم صفقة التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النادي الأهلي تراجع بشكل ملحوظ في الصفقة، بسبب طلبات ناديه المادية، حيث يرغب في جني مليوني دولار، من وراء بيع اللاعب، خاصةً في ظل تلقيه عروض خليجية وأوروبية.

وظهر المهاجم الكونغولي بمستوى مميز مع فريقه خلال الفترات الماضية، ما جعله مطمع للعديد من الأندية أبرزها الدوري الفرنسي.