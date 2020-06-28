"كورونا" يغلق أبواب مخيم للاجئين السوريين في العراق

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:49 م
مخيم للاجئين السوريين
مخيم للاجئين السوريين
وكالات

أعلن مصدر مسؤول في مديرية صحة محافظة دهوك بالعراق، إغلاق "مخيم دوميز" للاجئين السوريين بجنوب محافظة دهوك، بعد الكشف عن إصابة بفيروس كورونا المستجد داخله.

 

وكشفت وسائل إعلام عراقية، أن المخيم أغلق أبوابه بعد تشخيص الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أمس لدى أحد الأطباء النفسيين العاملين في المراكز الصحية داخل المخيم.

 

وبحسب المصدر العراقي، دخلت الفرق الطبية المخيم وأخذت العينات من المخالطين للطبيب المصاب، مضيفا أن السلطات الصحية تنتظر صدور نتائج الفحوص التي خضع لها المشتبه بإصابتهم، وإذا تم تشخيص مزيد من الإصابات فإن ذلك سيؤدي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في المخيم.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن تسجيل 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات في عموم البلاد إلى 36 ألفا و702 حالة.

 

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 79 حالة وفاة بين المصابين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1330 وفاة في أنحاء العراق، مؤكدة على إجراء مختبراتها 11445 فحصا، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 477433 نموذجا.

 

وتابعت، أن "عدد حالات الشفاء المسجلة لهذا اليوم كانت 1061، ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 16 ألفا و814 حالة شفاء".

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,409 مليون إصابة، بينهم أكثر من 480 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,084 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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