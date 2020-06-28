إعلامي جنوبي يكشف لـ"الفجر" أسباب رغبة تركيا للتدخل في اليمن

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:13 م
جمال حيدرة
جمال حيدرة
الشحات غريب
كشف الإعلامي الجنوبي جمال حيدرة  أن هناك توجه حقيقي من قبل تركيا للتدخل في اليمن الجنوبي وتمكينهم من السيطرة على عدن ومضيق باب المندب هذه التوجه هو امتداد للتدخلات التركية في سوريا والعراق ومؤخرا ليبيا ودول عربية أخرى كالسودان والصومال وجيبوتي، وهذه التدخلات السافرة في اوطاننا العربية تذكرنا بالاحتلال العثماني بكل سوآته وقبحه وما خلفه من جهل وتخلف. 


وقال حيدرة في تصريحات خاصة لــ"الفجر"، إن الإخوان هم الوجه الآخر للحوثين ومثلما ينفذ الحوثيون اجندات إيران في المنطقة العربية ينفذ الإخوان اجندات تركيا، والاثنان لنا معهم كعرب تجارب مريرة جدا إبان ما احتلونا واسامونا صنوف العذاب. 


وأضاف أن أردوغان اليوم يدفع من الخلف بإخوان اليمن لاحتلال الجنوب لهدف رئيسي وهو السيطرة على باب المندب لكي يشكل تهديدا خطيرا على مصر وازدادت أهمية ذلك بعد أن تمت الاطاحة بهم في مصر في ٣٠ يونيو ٢٠١٣م، هو يعتقد بغباء انه سينجح من دخول الجنوب لكنه لا يعلم أن الجنوب أبعد عليه من عين الشمس، ولا يوجد في الجنوب أمثال فائز السراج من العملاء والخونة، بل سيجد ابطالا جنوبيين تحركهم العروبة وتجري في دمائهم ولن يسمحوا باي دخيل أو غازي على أرضهم، أو على أي أرض عربية. 


وأكد أن أردوغان اليوم يعيش جنون العظمة وتراوده احلام اليقظة في عودة الدولة العثمانية وأعتقد أنه هذا الرجل سوف يدمر تركيا لا سيما وانه قد فتح لتركيا أكثر من جبهة وخلق حالة من الرفض والكره لتركيا بين الشعوب العربية.

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ليبيا جنوب اليمن جمال حيدرة تركيا اليمن

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