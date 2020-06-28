استقرت أسعار الذهب في السوق السعودي اليوم الأحد 28-6-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 213.98 ريال سعودى، وعيار 22 بـ 196.15 ريال، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:









سعر الذهب عيار 24 بنحو 213.98 ريال بما يعادل 56.99$، وسجل سعر الذهب عيار 22 بنحو 196.15 ريال بما يعادل 52.24$، وسجل سعر الذهب عيار 21 بنحو 187.24 ريال بما يعادل 49.87$، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 بنحو 160.49 ريال بما يعادل 42.75$، وسجل سعر الذهب عيار 14 بنحو 124.82 ريال بما يعادل 33.25$، وسجل سعر الذهب عيار 12 بنحو 106.99 ريال بما يعادل 28.50$، وسجل سعر أوقية الذهب بنحو 6,655 ريال بما يعادل 1,773$، بينما سجل سعر جنيه الذهب بنحو 1,498 ريال بما يعادل 398.96$، وسجل سعر كيلو الذهب بنحو 213,980 ريال بما يعادل 56,994$

وتراجعت أسعار الذهب العالمية، مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة وانتعاش أسواق الأسهم، بدعم تجدد الآمال في تعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية لأزمة تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد.