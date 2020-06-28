أسعار الذهب في السوق السعودي اليوم الأحد 28-6-2020

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
استقرت أسعار الذهب في السوق السعودي اليوم الأحد 28-6-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 213.98 ريال سعودى، وعيار 22 بـ 196.15 ريال، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:


سعر الذهب عيار 24 بنحو  213.98  ريال  بما يعادل  56.99$، وسجل سعر الذهب عيار 22 بنحو  196.15 ريال  بما يعادل  52.24$، وسجل سعر الذهب عيار 21   بنحو 187.24 ريال  بما يعادل  49.87$، فيما سجل سعر الذهب عيار 18  بنحو  160.49 ريال  بما يعادل  42.75$، وسجل سعر الذهب عيار 14  بنحو  124.82 ريال  بما يعادل  33.25$، وسجل سعر الذهب عيار 12 بنحو  106.99 ريال   بما يعادل  28.50$، وسجل سعر أوقية الذهب بنحو  6,655 ريال   بما يعادل  1,773$، بينما سجل سعر جنيه الذهب بنحو 1,498 ريال   بما يعادل   398.96$، وسجل سعر كيلو الذهب بنحو 213,980 ريال  بما يعادل 56,994$
 
وتراجعت أسعار الذهب العالمية، مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة وانتعاش أسواق الأسهم، بدعم تجدد الآمال في تعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية لأزمة تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد.
 
وقفزت عقود الذهب للتسليم في شهر (أغسطس) 1.5 في المائة لتصل إلى 1779 دولارا للأونصة، وبذلك تسجل أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثمانية أعوام.

ومنذ بداية العام حتى الآن ارتفعت أسعار المعدن النفيس 13 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 2012. وتوقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش بلوغ سعر الذهب 3000 دولار بحلول نهاية العام المقبل.


لكن مسيرة الذهب منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن لا تبدو بتلك السلاسة، فمع بدايات تفشي الفيروس، انخفضت أسعار المعدن النفيس، لرغبة بعضهم في تأمين موقفه بامتلاك أموال نقدية للتعامل مع الوضع الجديد، أو ربما للرغبة في اقتناص الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تنتج عن الأزمة، ودفع هذا إلى انخفاض الطلب على الذهب والانحياز إلى العملات النقدية.

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