عاجل.. أكاذيب إثيوبيا جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:03 م
صورة أرشيفية لسد النهضة
صورة أرشيفية لسد النهضة
الفجر - وكالات
واصلت وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية، نشر الأكاذيب بشأن مدى أحقية مصر في مياه النيل، واتهام القاهرة من حين لآخر بأنها تُصعد دون مُبرر ضد أديس أبابا.

يأتي ذلك على ضوء استمرار أزمة سد النهضة، واستمرار التعنت الإثيوبي، والإصرار على الملء والتشغيل دون الاتفاق مع الدولة المصرية، إلى جانب السودان أيضًا.

ونلقت الوكالة الإثيوبية، اتهامات عديدة لمصر، على لسان إعلامي ومحلل سياسي إثيوبي، يُدعى "محمد العروسي"، حيث قال: إن لجوء مصر إلى جامعة الدول العربية - حسب تعبيره وادعاءه - هو دليل على أنها خسرت الأوراق كافة، وليس لديها أي ورقة رابحة، وتعلم أنه لا نتيجة في توجهها إلى مجلس الأمن الدولي، وتلك الخطوة هي للمكاسب السياسية وبالتالى لا قيمة لمراجعاتها ومتابعاتها في مجلس الأمن الدولي، وكانت نتيجة الشكوى المصرية للمجلس دعوة جميع الأطراف للتشاور والمفاوضات.

وواصل "العروسي" أكاذيبه قائلًا: " إنه رغم ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي في 2019، إلا أنها لم تطرح قضية سد النهضة للاتحاد الأفريقي، وتعتبر اللجوء لمجلس الأمن هو السبيل الوحيد للضغط على أديس أبابا، موضحًا أن إثيوبيا لن تلتزم بتلك الضغوطات وستمضي قدمًا وتدعو للحوار والتفاوض، وتؤكد بأن للمشاكل الأفريقية لها حلول أفريقية.

وأضاف أن اتهام مصر لإثيوبيا بأنها تتعنت، ليس في محله، وكل ما تريده القاهرة - حسب إدعاءه - محاولة تضليل الحقائق، لكن المتابع المراقب للمشهد في الوقت الراهن لقضية سد النهضة يعلم أن اثيوبيا لم تتعنت، بل هو خلاف في وجهات النظر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سد النهضة الفجر أزمة سد النهضة إثيوبيا

أخبار تهمك

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

"الشياطين الصغار".. وسيلة جديدة لنقل عدوى كورونا بين الكبار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ يوم

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

أجايي يحسم مصيره مع الأهلي بقرار مفاجئ

منذ نصف ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة قوية قبل لقاء برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

خطة جديدة من الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

أزمة جديدة تهدد مستقبل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعة و نصف

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ يوم

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

خبراء يكشفون أبرز الدول الداعمة لمصر في أزمة سد النهضة

نشأت الديهي: هناك عناد واضح وغير مسبوق من إثيوبيا حول سد النهضة (فيديو)

خيارات مصر المتبقية أمام تعنت إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

وزراء الخارجية العرب يوجهون رسالة حاسمة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

سد النهضة ليبيا.. أهم الملفات على طاولة الاتحاد الأفريقي

إثيوبيا تعلن عن توقيع اتفاق نهائي مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:43 ص

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

09:30 ص

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

10:27 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن