"أمهات مصر": سؤال الديناميكا الخطأ أهدر الوقت على الطلاب ويجب تعويضهم

استنكرت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، تضمين امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" لطلاب الثانوية العامة (علمي رياضة)، سؤال اختياري لا توجد بينهم الإجابة الصحيحة، ما أدى إلى إلغاء السؤال، وفتح تحقيق من قبل الوزارة مع واضعي الامتحان.





وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن عدد من أولياء الأمور كشفوا عن إلغاء السؤال قبل انتهاء فترة الامتحانات بـ20 دقيقة داخل بعض اللجان، الأمر الذي أهدر وقت كبير من الطلاب في محاولة منهم للإجابة على السؤال، الذي لا يوجد له إجابة صحيحة، مطالبين بتعويض الطلاب بطريقة عادلة في توزيع الدرجات.





وأوضحت أنه بالنسبة لمستوى الامتحان، لم يتلقى اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أي شكاوى بخصوص مستوى سهولة أو صعوبة الامتحان، ما يأكد أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.



