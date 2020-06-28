"أمهات مصر": سؤال الديناميكا الخطأ أهدر الوقت على الطلاب ويجب تعويضهم

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
ريم محمود
استنكرت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، تضمين امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" لطلاب الثانوية العامة (علمي رياضة)، سؤال اختياري لا توجد بينهم الإجابة الصحيحة، ما أدى إلى إلغاء السؤال، وفتح تحقيق من قبل الوزارة مع واضعي الامتحان.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن عدد من أولياء الأمور كشفوا عن إلغاء السؤال قبل انتهاء فترة الامتحانات بـ20 دقيقة داخل بعض اللجان، الأمر الذي أهدر وقت كبير من الطلاب في محاولة منهم للإجابة على السؤال، الذي لا يوجد له إجابة صحيحة، مطالبين بتعويض الطلاب بطريقة عادلة في توزيع الدرجات.

وأوضحت أنه بالنسبة لمستوى الامتحان، لم يتلقى اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أي شكاوى بخصوص مستوى سهولة أو صعوبة الامتحان، ما يأكد أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وقالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، في تصريحات سابقة لـ"الفجر"، إنه يتم التحقيق في شكاوى طلاب الثانوية العامة "علمي رياضة"، بشأن إلغاء سؤال من امتحان الديناميكا، اليوم الأحد.

وأوضحت المصادر، أن الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، سيُحقق في ذلك الأمر، بعد عقد اجتماع مع واضعي الامتحان، وإيجاد حل مُرضي للطلاب.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيعقد اجتماعا مع الهيئة الفنية لواضعي امتحان الديناميكا، وإذا ثبت أن سبب إلغاء السؤال في اللجان اليوم هو أن جميع الاختيارات خاطئة سيحصل الطالب على درجة السؤال كاملة.

وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ"الفجر": "متقلقوش كل طالب هياخد حقه".

كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت على مستوى الجمهورية يوم 21 من يونيو، بمادة اللغة العربية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19). 

وأدى الطلاب، امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس الماضي، حيث أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الأمور سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية اطمأنت - قبل بدء الامتحان - على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، إلى جانب توفير أدوات التعقيم. 

في حين أكد الوزير طارق شوقي، في تصريحات صحفية قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة، توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

وقال: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.


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