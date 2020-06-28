أجايي يحسم مصيره مع الأهلي بقرار مفاجئ

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:42 م
جونيور اجايي
جونيور اجايي
علي خلاف
حسم المهاجم النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مصيره مع الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

مصير جونيور أجايي مع الأهلي
وتحدث مصدر مقرب من النيجيري جونيور أجايي لاعب النادي الأهلي، أن اللاعب النيجيري لا يفكر في الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ويريد الاستمرار مع الفريق.

وتعاقد الأهلي مع أجايي في عام 2016 لمدة 4 سنوات قادما من النادي الصفاقسي التونسي.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية: "ليس صحيحا أن أجايي تلقي عرضا من الدوري الفرنسي في الفترة الأخيرة للحصول علي خدماته في الموسم الجديد، اللاعب يركز حاليا مع فريقه ولا يلتفت لأي تكهنات أو شائعات تنتشر عنه".

وأتم المصدر: "أجايي متمسك بالأهلي، لديه عقد ساري مع النادي ويشعر براحة نفسية ولديه دور بارز مع الفريق يؤديه، والأهلي أيضا لن يتخلي عنه كونه من العناصر الهامة والمؤثرة في صفوفه، ولا توجد أي نية سواء لدي الجهاز الفني أو إدارة النادي للموافقة علي رحيل اللاعب".

الجدير بالذكر أن الأهلي أعلن عن تجديد تعاقد أجايي في فبراير من العام الماضي، بعقد لمدة ثلاثة سنوات بدأت من الصيف الماضي.

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