طلاب علمي رياضة بالمنيا: وقت الامتحان ضاع في سؤال ملغي (صور)

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:25 م
الجولة
الجولة
احمد الخميسي
حالة من الاستياء خيمت على طلاب الثانوية العامة علمى رياضة، بسبب وجود سؤال من بين الأسئلة الموضوعه ملغى وإجاباتها خاطئة.

وقال الطلاب: إننا لم نكن نعلم أن السؤال المرأة وبعد ضياع أكثر من ثلث الساعة فوجئنا أن السؤال الاختبارات الخاصة به خاصة وابلغونا أنه ملغى، ولفت الطلاب أن الامتحان لم يكن سهلا أو صعبا ولكن كان يحتاج إلى وقت أكثر من ذلك. 

يذكر أن طلاب علمي رياضة كانوا يؤدون اليوم امتحان مادة الديناميكا.

أجواء غير مسبوقة لامتحانات الثانوية العامة

كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت على مستوى الجمهورية يوم 21 من يونيو، بمادة اللغة العربية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19). 

وأدى الطلاب، امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس الماضي، حيث أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الأمور سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية اطمأنت - قبل بدء الامتحان - على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، إلى جانب توفير أدوات التعقيم. 

في حين أكد الوزير طارق شوقي، في تصريحات صحفية قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة، توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

وقال: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.
طلاب علمي رياضة بالمنيا: وقت الامتحان ضاع في سؤال ملغي (صور)
طلاب علمي رياضة بالمنيا: وقت الامتحان ضاع في سؤال ملغي (صور)
طلاب علمي رياضة بالمنيا: وقت الامتحان ضاع في سؤال ملغي (صور)
طلاب علمي رياضة بالمنيا: وقت الامتحان ضاع في سؤال ملغي (صور)
طلاب علمي رياضة بالمنيا: وقت الامتحان ضاع في سؤال ملغي (صور)
طلاب علمي رياضة بالمنيا: وقت الامتحان ضاع في سؤال ملغي (صور)
طلاب علمي رياضة بالمنيا: وقت الامتحان ضاع في سؤال ملغي (صور)
طلاب علمي رياضة بالمنيا: وقت الامتحان ضاع في سؤال ملغي (صور)

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ماراثون الثانويه لاجراءات ديناميكا امتحانات الثانويه العامه اللغه الانجليزيه

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