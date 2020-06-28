طلاب علمي رياضة بالمنيا: وقت الامتحان ضاع في سؤال ملغي (صور)

حالة من الاستياء خيمت على طلاب الثانوية العامة علمى رياضة، بسبب وجود سؤال من بين الأسئلة الموضوعه ملغى وإجاباتها خاطئة.





وقال الطلاب: إننا لم نكن نعلم أن السؤال المرأة وبعد ضياع أكثر من ثلث الساعة فوجئنا أن السؤال الاختبارات الخاصة به خاصة وابلغونا أنه ملغى، ولفت الطلاب أن الامتحان لم يكن سهلا أو صعبا ولكن كان يحتاج إلى وقت أكثر من ذلك.





يذكر أن طلاب علمي رياضة كانوا يؤدون اليوم امتحان مادة الديناميكا.



