خطأ في سؤال.. 5 مشاهد من امتحان الديناميكا للثانوية العامة

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:11 م
طلاب
طلاب
أحمد القاسم
في الساعات الأخيرة، أدى طلاب الثانوية العامة امتحان الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضيات وسط إجراءات احترازية قوية، لمحاولات الدولة ووزارة التربية والتعليم لحماية الطلاب من فيروس كورونا الذي ظهر في البلاد خلال الأشهر الماضية.

وينتشر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في أغلب دول العالم، ومنذ عدة أشهر استطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.

وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المشاهد التي شهدها امتحان الديناميكا للثانوية العامة:

- البداية كانت مؤسفة عندما أصيب 5 مراقبين فى محافظة السويس فى حادث انقلاب سيارة ملاكى الشرقية، والمراقبين كانوا قادمين من محافظة الشرقية لمراقبة الامتحانات فى السويس، وهم كمال أحمد أحمد عصفور، 58 سنة، عاطف حلمي محمد عبدالله، 58 سنة، محمد محمد علي السيد 59 سنة، محمد عبدالحليم محمد 53 سنة، وتامر علي محمود 59 سنةـ من العاشر من رمضان.

- بعد بداية الامتحان تداولت صورة منه على السوشيال ميديا، وعلى الفور تمكن فريق الغش الإلكترونى بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم من تحديد هوية الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الديناميكا، حيث كان يؤدى الطالب الامتحان فى إحدى لجان محافظة الإسكندرية.

- وشهد الامتحان خطأ فكان هناك سؤال اختيارى وواضع السؤال لم يضع الإجابة الصحيحة ضمن الاختيارات التى جاءت كلها خطأ ويختلف ترتيب السؤال فى كل نموذج.

- قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء السؤال بسبب خطأ اللجنة الفنية، وقررت فتح تحقيق مع اللجنة الفنية لواضعى امتحان الديناميكا الثانوية العامة، مع إعادة توزيع درجات أسئلة السؤال على باقية الامتحان.

- وعن رأي الطلاب في الامتحان أكدوا أن الامتحان متوسط المستوى وجاء من مراجعات الوزارة، وبه بعض النقاط للمتفوقين، كما أنه يشبه المراجعات النهائية المتواجدة على منصات الوزارة.

وانطلقت الامتحانات 21 من يونيو، وتستمر حتى 5 من يوليو، وذلك وسط إجراءات احترازية قوية من قبل وزارتي التربية والتعليم والصحة حتى لا ينتشر فيروس كورونا بين الطلاب أو المعلمين المشرفين على العملية الامتحانية.

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لجان الاسكندرية ديناميكا توزيع الأسئلة المراجعات النهائية

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