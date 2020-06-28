الجزائر تعلن مقتل ضابط وعريف إثر انفجار لغم في ولاية المدية

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:06 م
الجيش الجزائري
الجيش الجزائري
وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، مقتل ضابط وعريف إثر انفجار لغم في ولاية المدية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، كانت وزارة الدفاع الجزائرية، أعلنت القبض على إرهابيين اثنين أحدهما أصيب بجروح في شرقي البلاد.

 

وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحفي، إن أحد المقبوض عليهما التحق بالجماعات الإرهابية عام 1994، لافتة إلى المقبوض عليه الثاني التحق بالجماعات الإرهابية عام 2017.

 

وأضافت أن الإرهابيين كانا برفقة 6 نساء و7 أطفال، مشيرة إلى أن العملية لاتزال متواصلة وتم خلالها العثور على بندقيتين.

 

وقالت :"تأتي هذه العملية في سياق العمليات التي تخوضها قواتنا المسلحة لتطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن."

 

وقد ذكرت وزارة الدفاع الوطني، في 20 ديسمبر الماضي أن إرهابيا وصفته بـ"الخطير" سلّم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة كاف بونعجة ببلدة القرارم، بولاية ميلة شرقي البلاد.

 

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الأمر يتعلق بعبدالمؤمن شروانة، المكنى "أبوالبراء"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012.

 

كما أشارت إلى أن "أبوالبراء" كان بحوزته بندقية رشاش من نوع كلاشنيكوف، وخزنتي ذخيرة مملوءتين.

 

وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن الجيش الجزائري تواصل النشاط الأمني لشل نشاط الجماعات الإرهابية، خاصة على الحدود مع مالي والنيجر في الجنوب، أو في بعض المناطق الشرقية مثل محافظات البويرة وتيزيوزو وباتنة (شرق)، والمدية وبومرداس (وسط).

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل ضابط انفجار لغم الجيش الجزائري الجزائر

أخبار تهمك

"الشياطين الصغار".. وسيلة جديدة لنقل عدوى كورونا بين الكبار

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة جديدة تهدد مستقبل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ يوم

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

خطة جديدة من الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

منذ ساعتين

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقترب من صفقة نارية بـ16 مليون

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة قوية قبل لقاء برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ يوم

موضوعات متعلقة

3 إرهابيين يسلمون أنفسهم جنوب الجزائر

الجيش الجزائري يعلن تحييد إرهابيا غرب البلاد

الجزائر: 4 إرهابيين يسلمون أنفسهم واعتقال آخر جنوب البلاد

الجزائر: تدمير مخبأ للإرهابيين و6 قنابل تقليدية الصنع

وزارة الدفاع الجزائرية تلقي القبض على إرهابيين اثنين

الجيش الجزائري يقضي على اثنين من أقدم الإرهابيين

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:43 ص

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

09:30 ص

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

10:27 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن