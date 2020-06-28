إصابة 5 مدرسين في حادث أثناء ذهابهم للجان امتحان الديناميكا

تلقت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الثانوية العامة والدبلومات الفنية بنقابة المعلمين، إخطارًا بوقوع حادث سير، إثر انقلاب سيارة تُقل 5 معلمين، صباح اليوم الأحد، أثناء توجههم من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إلى لجان مراقبة الثانوية العامة بالسويس، في امتحان الديناميكا.





نتج عن الحادث، إصابة عاطف حلمي بارتجاج فى المخ، وجمال أحمد عصفور، ومحمد محمد علي بجروح وكدمات، ومحمد عبد الحليم، وتامر محمود، بإصابات طفيفة.





ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين، بسرعة تحرك النقابة الفرعية بالشرقية، لمساندة المصابين، وعلى الفور قام محسن لطفى رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية يرافقه أعضاء النقابة الفرعة، بالذهاب فورا إلى المستشفى لمرافقة المعلمين المصابين وتقديم كل الدعم المطلوب.





وطالب "الزناتي"، وزارة التربية والتعليم بوقف - حسب تعبيره - النهج الخاطئ بإرسال المعلمين للجان بعيدة فى تغطية امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ولوقف نزيف المعلمين على الأسفلت والطرق السريعة ذهابًا وعودة كل امتحان.





فيما أكد محسن لطفي، أن نقابة المعلمين الفرعية بالشرقية تسخر كل إمكانياتها لدعم المعلمين المصابين وتوفير كل الرعاية لهم داخل المستشفى ومساندة أسرهم لحين تماثلهم للشفاء.





أجواء غير مسبوقة لامتحانات الثانوية العامة

كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت على مستوى الجمهورية يوم 21 من يونيو، بمادة اللغة العربية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.





وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).





وأدى الطلاب، امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس الماضي، حيث أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الأمور سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.





وأضاف أن غرفة العمليات المركزية اطمأنت - قبل بدء الامتحان - على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، إلى جانب توفير أدوات التعقيم.





33 مليون كمامة

في حين أكد الوزير طارق شوقي، في تصريحات صحفية قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة، توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.



