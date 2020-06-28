طلاب ثانوية عامة: سهولة إمتحان الديناميكا وإلتزام اللجان بالإجراءات الاحترازية المتبعه

استطلعت كاميرا بوابة الفجر أراء بعض الطلاب حول أدائهم إمتحان مادة الرياضيات التطبيقية.(الديناميكا)، اليوم الأحد، أمام لجنه مدرسة جمال عبد الناصر بالجيزة.





وقال أحد الطلاب أن إحتواء الامتحان علي سؤال خاطئ غير مقرر علينا، مشيرا إلي ان مراقبي اللجان قام بإلغائه بعد تعليمات من وزارة التربية والتعليم.





وأكد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد إنتشار فيروس كورونا المستجد من تعقيم وقياس حرارة قبل دخولنا إلي لجان الإمتحان.





وأشار إلي سهولة الإمتحان وكفاية الوقت لحله، مضيفا أن الإمتحان في مستوي الطالب المتوسط.





وأوضحت طالبة أن اليوم شهد تعقيم وتطهير وقياس للحرارة أمام بوابات اللجان، لافتا إلي أن أول يوم الإمتحانات لم يتم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة.





وأشارت إلي أن امتحان الديناميكا اليوم كان في مستوي الطالب المتوسط.





وأكدت علي إحتواء الإمتحان علي بعض المسائل من نماذج الوزارة.





فيما أشارت أخري إلي سهولة الإمتحان وكفاية الوقت لحله، لافتة إلي وجود بعض الصعوبات بها التي تحتاج إلي طالب متميز.





هذا وأضافت أخري أنه يوجد سؤال تم إلغائه داخل اللجان لعدم إقراره علينا، مشيرة إلي أن الأمتحان في مستوي الطالب المتوسط.





وأدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)٩ بإجمالي 103 ألف و865 طالب/طالبة داخل 1982 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.





كما أدى طلاب مدارس (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية، كما أدى طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي 227 طالب.





وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثالث سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، وتوفر أدوات التعقيم.





وأشار حجازي إلي بالتنبيه علي مديري المديريات التعليمية باستلام البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء) يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020، والتأكيد على أن الطالب الذي فقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة وتقديم طلب إلى الوزارة للنظر في تسليمه بوكليت آخر.





وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (3) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("برج العرب" بمحافظة الإسكندرية، و"منفلوط" بمحافظة أسيوط، و"قويسنا" بالمنوفية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.





كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لطالب واحد فقط وملاحظ في محافظات (القاهرة، والمنيا) وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.





وتلقت الغرفة تقريرًا من الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بوجود سؤال ليس له إجابة ضمن البدائل وسوف تجتمع الهيئة لمناقشة الأمر، على أن يتم مراعاة ذلك في أعمال التقدير لحفظ حقوق جميع الطلاب، وتم إحالة اللجنة للتحقيق.





وتم استبعاد (س.ح.أ) رئيس لجنة طلعت حرب الثانوية بالعزيزية بإدارة منيا القمح بمحافظة الشرقية، و"ج.أ.أ" رئيس لجنة المنيا الرسمية المتميزة لغات بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لعدم انضباط سير العملية الامتحانية داخل هذه اللجان.



