مصادر: التعليم تحقق في أزمة السؤال الملغي بامتحان الديناميكا

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم: إنه يتم التحقيق في شكاوى طلاب الثانوية العامة "علمي رياضة"، بشأن إلغاء سؤال من امتحان الديناميكا، اليوم الأحد.





وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، سيُحقق في ذلك الأمر، بعد عقد اجتماع مع واضعي الامتحان، وإيجاد حل مُرضي للطلاب.





فيما أكد طلاب مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالدقي، أن اللجان أبلغتهم اليوم بإلغاء سؤال من الامتحان، لأنه ضمن المنهج الملغي.





كان طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الثانوية العامة، أدوا امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 20192020، في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي 103 ألف و865 طالبطالبة داخل 1982 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.





كما أدى طلاب مدارس (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية، كما أدى طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي 227 طالب.





وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان: إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثالث سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، وتوفر أدوات التعقيم.





وأشار حجازي إلى التنبيه علي مديري المديريات التعليمية باستلام البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء) يوم الخميس الماضي، والتأكيد على أن الطالب الذي فقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة وتقديم طلب إلى الوزارة للنظر في تسليمه بوكليت آخر.



