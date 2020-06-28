مصادر: التعليم تحقق في أزمة السؤال الملغي بامتحان الديناميكا

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
ريم محمود
قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم: إنه يتم التحقيق في شكاوى طلاب الثانوية العامة "علمي رياضة"، بشأن إلغاء سؤال من امتحان الديناميكا، اليوم الأحد.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، سيُحقق في ذلك الأمر، بعد عقد اجتماع مع واضعي الامتحان، وإيجاد حل مُرضي للطلاب.

فيما أكد طلاب مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالدقي، أن اللجان أبلغتهم اليوم بإلغاء سؤال من الامتحان، لأنه ضمن المنهج الملغي.

كان طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الثانوية العامة، أدوا امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 20192020، في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي 103 ألف و865 طالبطالبة داخل 1982 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية، كما أدى طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي 227 طالب.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان: إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثالث سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، وتوفر أدوات التعقيم. 

وأشار حجازي إلى التنبيه علي مديري المديريات التعليمية باستلام البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء) يوم الخميس الماضي، والتأكيد على أن الطالب الذي فقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة وتقديم طلب إلى الوزارة للنظر في تسليمه بوكليت آخر.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (3) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("برج العرب" بمحافظة الإسكندرية، و"منفلوط" بمحافظة أسيوط، و"قويسنا" بالمنوفية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم رياضيات تطبيقية ديناميكا امتحانات الثانويه العامه امتحانات الثانوية السؤال الملغي بالديناميكا

أخبار تهمك

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ يومين

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ يوم

الزمالك يقترب من صفقة نارية بـ16 مليون

منذ حوالي 3 ساعات

خطة جديدة من الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة عبر "السوشيال ميديا"

بيان هام لـ"التعليم" بشأن امتحاني اليوم للثانوية العامة

التعليم تعلن مواعيد تسليم امتحانات المواد غير المضافة لمجموع الثانوية العامة

17 ألف طالب بالفيوم يؤدون امتحانات الثانوية العامة

كيف تتعامل محافظة الفيوم مع طالب الثانوي المصاب بـ"كورونا"؟

بعد امتحان اللغة العربية اليوم.. طلاب الثانوية العامة يتسلمون بوكليت هذه المواد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:43 ص

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

09:30 ص

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

10:27 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن