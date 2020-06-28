عاجل.. إلغاء أسئلة من نماذج امتحانات الديناميكا للثانوية العامة

أكدت مصادر في مديرية التربية والتعليم ببني سويف، أن رؤوساء لجان امتحانات الثانوية العامة، أبلغوا الطلاب بإلغاء سؤال من كل نموذج في امتحان مادة الديناميكا الذي يؤديه الطلاب اليوم الأحد، بناء على تعليمات الوزارة.





وبناء على ذلك، سيتم إلغاء السؤال رقم ٩ في نموذج أ، والسؤال رقم ٥ في نموذج ب، والسؤال رقم ١ في نموذج ج، والسؤال رقم ١٥ في نموذج د.



