"الحديث" يدخل السرور على قلوب طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقنا

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في قنا، لسهولة امتحان مادة الحديث للقسم العلمي، فيما أكد البعض صعوبته وطول الأسئلة بما لا يتناسب مع الوقت بينما أشار آخرون إلى أن الامتحان طويل لكنه في مستوى الطالب المتوسط وبه بعض الأجزاء للطلبة المتفوقين.





ويوضح عبدالعزيز عبدالماجد، طالب بالصف الثالث الثانوي بالقسم العلمي، أن الامتحان كان جيد ومعقول، وجاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن وقت الامتحان كان كافي، ولجنة الامتحان كانت جيدة وهادئة.





فيما يشير سامح دياب، طالب بالصف الثالث الثانوي بالقسم العلمي، إلى أن الامتحان كان سهلًا للغاية وخاصة على الطلاب الذين اجتهدوا فى المذاكرة، ولم يبخلوا على المادة باى جهد فى المذاكرة.





وقال الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، إن غرفة العمليات بالمنطقة لم تتلق أي شكاوى من صعوبة الامتحانات، مشيرًا إلى أنه تم تفقد عدد من المعاهد التي شهدت هدوءً على مدار الساعات الخاصة بالامتحانات.





وأشار رئيس الادارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، الى أنه عقد إجتماعًا مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية تناول خلاله التشديد والتنبيه على تنفيذ كافة التعليمات الواردة بخصوص تنظيم أعمال الامتحانات.





وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على سلامة الجميع داخل اللجان، والتعقيم اليومي للجان قبل بدأ الامتحان بساعتين وعقب انتهاء الامتحان مباشرة عن طريق ماكينات الرش والتطهير التي تم توفيرها لجميع اللجان.





وتابع على ضرورة تعقيم الطلاب وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان من أمام باب المعهد، بالإضافة إلى استخدام الجميع للكمامة طلاب وعاملين واستخدام المطهرات والمنظفات والكحول للتعقيم المستمر للأيدي.





وأكد على ضرورة متابعة الطلاب جيدا وملاحظة ظهور أي أعراض مرضيه على الطلاب ويتم التعامل الفوري عن طريق المختصين من وزارة الصحة المتواجدين باللجنة.



