"الحديث" يدخل السرور على قلوب طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقنا

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:47 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
سادت حالة من الارتياح بين طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في قنا، لسهولة امتحان مادة الحديث للقسم العلمي، فيما أكد البعض صعوبته وطول الأسئلة بما لا يتناسب مع الوقت بينما أشار آخرون إلى أن الامتحان طويل لكنه في مستوى الطالب المتوسط وبه بعض الأجزاء للطلبة المتفوقين.

ويوضح عبدالعزيز عبدالماجد، طالب بالصف الثالث الثانوي بالقسم العلمي، أن الامتحان كان جيد ومعقول، وجاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن وقت الامتحان كان كافي، ولجنة الامتحان كانت جيدة وهادئة.

فيما يشير سامح دياب، طالب بالصف الثالث الثانوي بالقسم العلمي، إلى أن الامتحان كان سهلًا للغاية وخاصة على الطلاب الذين اجتهدوا فى المذاكرة، ولم يبخلوا على المادة باى جهد فى المذاكرة.

وقال الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، إن غرفة العمليات بالمنطقة لم تتلق أي شكاوى من صعوبة الامتحانات، مشيرًا إلى أنه تم تفقد عدد من المعاهد التي شهدت هدوءً على مدار الساعات الخاصة بالامتحانات.

وأشار رئيس الادارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، الى أنه عقد إجتماعًا مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية تناول خلاله التشديد والتنبيه على تنفيذ كافة التعليمات الواردة بخصوص تنظيم أعمال الامتحانات.

وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على سلامة الجميع داخل اللجان، والتعقيم اليومي للجان قبل بدأ الامتحان بساعتين وعقب انتهاء الامتحان مباشرة عن طريق ماكينات الرش والتطهير التي تم توفيرها لجميع اللجان.

وتابع على ضرورة تعقيم الطلاب وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان من أمام باب المعهد، بالإضافة إلى استخدام الجميع للكمامة طلاب وعاملين واستخدام المطهرات والمنظفات والكحول للتعقيم المستمر للأيدي.

وأكد على ضرورة متابعة الطلاب جيدا وملاحظة ظهور أي أعراض مرضيه على الطلاب ويتم التعامل الفوري عن طريق المختصين من وزارة الصحة المتواجدين باللجنة.

كما شدد على الحفاظ على التباعد بين الطلاب والعاملين وعدم تبادل الأدوات الكتابية داخل اللجان، بالاضافة الى ضرورة فرض الحالة الأمنية وتوفير الهدوء اللازم داخل اللجان، وعدم السماح لأي شخص ليس له صفه باللجنة من الاقتراب إليها أو التعامل مع الطلاب أو العاملين، مع الالتزام في مواعيد بدأ اللجان وانتهائها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قنا امتحانات الفجر الحديث الثانوية الازهرية

أخبار تهمك

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ يوم

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ يوم

خطة جديدة من الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ يومين

الزمالك يقترب من صفقة نارية بـ16 مليون

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

منذ ساعتين و 11 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:43 ص

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

09:30 ص

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

10:27 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن