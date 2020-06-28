نائب محافظ القاهرة: إزالة سوق التونسي القديم قريبًا

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، توجيهات للمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بمتابعة مشروع سوق التونسي الجديدة. 

وبناء على هذه التعليمات، كلفت النائبة الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي الخليفة، وعادل عبدالظاهر، المشرف على حي البساتين، بمتابعة ماتم من أعمال والتشطيبات الجارية فيه وتحديد موعد الانتهاء منها، وذلك لتسكين السوق للباعة أسفل كوبري التونسي، وسرعة إزالة السوق القديمة، لتنفيذ المشروعات القومية التي تقام في هذه المنطقة. 

كما كلفت بعقد اجتماع سريع، لتحديد الخطط التنفيذية وكيفية إخلاء السوق القديمة وتسكين الجديدة، ودور كل حي والإدارات المعنية بتنفيذ دورها المنوط به.

محافظ القاهرة يطالب أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام لجان الثانوية العامة

طالب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أولياء الأمور، بعدم التواجد أمام لجان الثانوية، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وناشد عبد العال أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان، التي ستستأنف غدًا بمادة الديناميكا لشعبة الرياضيات مع تجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات حفاظًا على سلامتهم وسلامة ابنائهم.

كما ناشد الطلاب بعدم التزاحم اثناء الدخول أو الخروج من اللجان وسرعة الانصراف مباشرة بعد أداء الامتحان حفاظًا علي الصحة العامة وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن جميع الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتأمين امتحانات الثانوية العامة ستنجح بتعاون المواطنين مع الاجهزة التنفيذية .

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