عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
الفجر
أُصيب أحد أعضاء مجلس النواب، بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19)، حيث يرقد حاليًا بأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأعلنت صحيفة "البوابة نيوز" اليومية، اليوم الأحد، أن رئيس تحريرها البرلماني عبدالرحيم علي، يرقد في غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات باريس، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت إدارة الصحيفة، في بيان: إن رئيس تحريرها كان غادر القاهرة إلى باريس الأسبوع الماضي، لحضور بعض الفعاليات السياسية الخاصة بتداعيات الأزمة الليبية، وفوجئ بظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا هناك.

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