عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

أُصيب أحد أعضاء مجلس النواب، بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19)، حيث يرقد حاليًا بأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.





وأعلنت صحيفة "البوابة نيوز" اليومية، اليوم الأحد، أن رئيس تحريرها البرلماني عبدالرحيم علي، يرقد في غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات باريس، بعد إصابته بفيروس كورونا.



