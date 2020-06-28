لواء سابق يكشف "خدعة" وزير الداخلية في حكم الإخوان للجماعة

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جماعة الإخوان تكره جهاز الشرطة، وتاريخهم يؤكد ذلك، حيث نفذوا العديد من العمليات عدائية ضد جهاز الشرطة منذ ظهورهم.

وأشار "صديق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أنه لو استمر الإخوان في الحكم كانوا سيقوموا بـ أخونة جهاز الشرطة، لافتا إلى أنهم ألحقوا عدد كبير من الإخوان في جهاز الشرطة والقضاء خلال السنة التي حكموا فيها مصر، فهم كانوا يريدون أن يكون جهاز الشرطة في خدمة الأهل والعشيرة.

وأضاف أن الإخوان لو استمروا في الحكم كانوا سيفتتوا وحدة الجيش والشرطة والشعب، كاشفا أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق بالاتفاق مع الرئيس السيسي وكان حينها وزير الدفاع، خدعهم بأنه إخواني، منوها بأنهم كانوا سيختارون وزير إخواني فيما بعد، وكان متوقع أنه سيكون البلتاجي، متابعا: "ليه حاولوا اغتيال محمد إبراهيم لانه غشهم".

ولفت مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن جماعة الإخوان استطاعت اجتذاب عدد من العناصر بجهاز الشرطة لهم، ولكن عددهم قليل، مضيفا أن المصريين أدركوا أن جملة الإسلام هو الحل خديعة، معقبا: "إحنا فراعنة بنفهم الهوا.. إزاي الإخوان ضحكوا علينا".

وفي سياق متصل بعث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مواطني محافظة القاهرة بخالص التهاني بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة التي ستظل عنوانا لإرادة المصريين للحفاظ على هويتهم والانتصار لوحدتهم في مواجهة من يدعون للفرقة والانقسام، وسيذكر التاريخ عبور سيادتكم بالوطن بكل حكمة واقتدار وإعادة مصر لمكانتها الحقيقية وخلق مناخ آمن للاقتصاد والاستثمار وبناء مصر الحديثة".

"وبهذه المناسبة الغالية نتوجه إلى الله العلي القدير أن يمتع سيادتكم بموفور الصحة وأن يوفق سيادتكم ويسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية".

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