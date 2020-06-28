الأردن يحبط عملًا إرهابيًا استهدف كنيسة ومحلا تجاريا بالعاصمة عمَّان

أعلنت السلطات الأردنية، أنها أحبطت مطلع العام الجاري مخططا إرهابيا استهدف كنيسة ومحلا تجاريا في العاصمة عمان بأسلحة رشاشة، قام به أنصار لتنظيم "داعش"، وقبضت على 4 متورطين.

وحاول المتهمين الأربعة الالتحاق بالتنظيمات الارهابية بالتسلل عبر الحدود الأردنية إلى الخارج، إلا أن التشديد الأمني على الحدود حال دون ذلك، ما دفعهم للتفكير بتنفيذ عمليات إرهابية داخل الساحة الأردنية، بينها استهداف كنيسة بمنطقة الأشرفية في عمان، وأحد المحلات التجارية، بحسب وسائل إعلام أردنية.

وكانت محكمة أمن الدولة، باشرت النظر بالقضية، حيث يواجه المتهمون الأربعة، وهم من سكان منطقة الوحدات في عمان، تهما بالاشتراك في مؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، كما يواجه ثلاثة منهم أيضا تهم الترويج لأفكار جماعة إرهابية.

ويوم الخميس الماضي، توفى الجندي الأمريكي، نك برافو راغوليس، أثناء فترة تواجده بالأردن، في إطار التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين البلدين، دون ذكر التفاصيل.

وكانت السلطات الأردنية، أكدت وفاة جندي أمريكي على أراضيها دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الجندي راغوليس توفي إثر "حادث مؤسف غير مرتبط بمهامه العسكرية".

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أنها فتحت تحقيقا للوقوف على حيثيات الحادث.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1033 إصابة، مشيرة إلى تسجيل 17 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 720 حالة.