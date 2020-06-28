الأردن يحبط عملًا إرهابيًا استهدف كنيسة ومحلا تجاريا بالعاصمة عمَّان

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:29 ص
الشرطة الأردنية
الشرطة الأردنية
وكالات

أعلنت السلطات الأردنية، أنها أحبطت مطلع العام الجاري مخططا إرهابيا استهدف كنيسة ومحلا تجاريا في العاصمة عمان بأسلحة رشاشة، قام به أنصار لتنظيم "داعش"، وقبضت على 4 متورطين.

 

وحاول المتهمين الأربعة الالتحاق بالتنظيمات الارهابية بالتسلل عبر الحدود الأردنية إلى الخارج، إلا أن التشديد الأمني على الحدود حال دون ذلك، ما دفعهم للتفكير بتنفيذ عمليات إرهابية داخل الساحة الأردنية، بينها استهداف كنيسة بمنطقة الأشرفية في عمان، وأحد المحلات التجارية، بحسب وسائل إعلام أردنية.

 

وكانت محكمة أمن الدولة، باشرت النظر بالقضية، حيث يواجه المتهمون الأربعة، وهم من سكان منطقة الوحدات في عمان، تهما بالاشتراك في مؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، كما يواجه ثلاثة منهم أيضا تهم الترويج لأفكار جماعة إرهابية.

ويوم الخميس الماضي، توفى الجندي الأمريكي، نك برافو راغوليس، أثناء فترة تواجده بالأردن، في إطار التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين البلدين، دون ذكر التفاصيل.

 

وكانت السلطات الأردنية، أكدت وفاة جندي أمريكي على أراضيها دون ذكر المزيد من التفاصيل.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الجندي راغوليس توفي إثر "حادث مؤسف غير مرتبط بمهامه العسكرية".

 

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أنها فتحت تحقيقا للوقوف على حيثيات الحادث.

 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1033 إصابة، مشيرة إلى تسجيل 17 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 720 حالة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة جندي امريكي محل تجاري كنيسة عمان الأردن احباط عمل ارهابي

أخبار تهمك

خطة جديدة من الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقترب من صفقة نارية بـ16 مليون

منذ ساعتين و 49 دقيقة

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ يوم

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

دورتموند يعلن رحيل أشرف حكيمي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

منذ 35 دقيقة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ يومين

موضوعات متعلقة

الأردن: وجود الجيش السوري على الحدود سيضبطها

الأوقاف الأردنية: إقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء المملكة الجمعة المقبلة

6470 ألف حالة وفاة.. بالأرقام ضحايا كورونا حول العالم

وزير الإعلام الأدرني: نجحنا في حصر وباء كورونا حتى الآن

محافظ الفيوم: تنفيذ 144 مشروعا للشباب بتكلفة 25 مليون جنيه

الأردن يفرض حظرا شاملا للتجول لمواجهة كورونا "الجمعة"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:43 ص

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

09:30 ص

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

10:27 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن