أول يوليو.. هكذا استعدت "التضامن" لإعادة فتح الحضانات

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:28 ص
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
ياسمين مبروك
في ظل عودة الحياة الطبيعية تدريجيًا، تزامنًا مع مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تتساءل الأمهات، عن إعادة فتح الحضانات مرة أخرى، لذا تستعد وزارة التضامن بإجراءات لحماية الأطفال.

وترصد "الفجر"، استعدادات وزارة التضامن لإعادة فتح الحضانات.

1. أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، البدء فى فتح حضانات تأهيل الأطفال، وعددها حوالىٌ 196 حضانة تخاطب للأطفال "تخاطب - توحد، إعاقات ذهنية - إعاقات ذهنية " كمرحلة أولى.

2. تطبق وزارة التضامن إجراءات وقائية لحماية الأطفال، من أجل فتح الحضانات مرة أخرى.

3. يلتزم المشرفات والأخصائيات في الحضانات بلبس وارتداء القفازات والكمامات.

4. ليس ضروريًا أن يرتدي الأطفال داخل الحضانات الكمامات.

5. تطبق وزارة التضامن لوائح إرشادية وبعض الممارسات الصحية والسلوكية لحماية الأطفال.

6. خصصت التضامن، خط ساخن تحسبًا لأي طارئ في أي حضانة، ونقطة اتصال مع وزارة الصحة لمعالجة الموقف فورا.

7. ترسل وزارة التضامن الاجتماعي بعض الضوابط إلى حضانات الأطفال والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بها قبل إعادة فتح الحضانات.

8. وتقرر إعادة فتح الحضانات، في 1 يوليو المقبل، بعد الإقرار بإجراءات التضامن ثم تبدأ فورًا في فتح أبوابها.

9. عمل الحضانات سيكون لـ 4 أيام فقط، على أن تكون أيام الخميس والجمعة والسبت إجازة.

10. مراعاة إجراءات وزارة الصحة، بتهوية الحضانات والتعقيم ولوحة الإرشادات، وتوفير خط ساحن للحضانات تتقدم به حال وقوع أي طواريء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد تمسك الحكومة بالإجراءات الاحترازية مع عودة عجلة الإنتاج، لافتًا إلى أن الدولة تتجه للفتح التدريجى لكافة الأنشطة.

وأعلنت الحكومة، إلغاء حظر التجوال مع اتخاذ إجراءات احترازية وقائية.

وضمن إجراءات الفتح التدريجي، أعلن رئيس الوزراء، إعادة فتح المطاعم والمقاهى مع السماح بتواجد 25% من طاقتها والنوادى الرياضية الخاصة ومراكز الشباب.

كما أن غلق المحال التجارية والمولات سيتم بداية من التاسعة مساء بدلا من السادسة مساء والمطاعم والمقاهى من العاشرة مساء.

كما قررت الحكومة فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية.

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