الإسماعيلي يصدم الأهلي والزمالك في صفقة باهر المحمدي

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:21 ص
باهر المحمدي
باهر المحمدي
وجه نادي الإسماعيلي صدمة قوية للأهلي والزمالك في صفقة التعاقد مع باهر المحمدي مدافع قلعة الدراويش في فترة الانتقالات الصيفية.

ودخل الأهلي والزمالك في منافسة قوية خلال الفترة الحالية في صفقة التعاقد مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي لتعزيز الصفوف بالموسم المقبل.

وعلق سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي في تصريحات تليفزيونية لقناة النهار على شائعات انتقال المحمدي للأهلي والزمالك قائلا: باهر لن يرحل عن الإسماعيلي.

واضاف: باهر المحمدي لن يرحل للأهلي أو الزمالك وهو قرار نهائي له لأن هدف اللاعب الاحتراف الخارجي.

وتابع: في حالة عدم وصول عرض خارجي لاحتراف باهر المحمدي سيستمر في صفوف الإسماعيلي لا توجد نية لرحيل اللاعب.

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