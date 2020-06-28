إلهامي عجينة يعتدي بالضرب والسب على فرد أمن بمستشفى المنصورة الجامعي

أقدم النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب بالدقهلية، على الاعتداء بالسب والضرب على أحد أفراد الأمن الإداري بمستشفى المنصورة الجامعي.





وتعود الواقعة أثناء توجه النائب إلى المستشفى وبصحبته حالة مرضية من أهالي دائرته و2 من أقارب الحالة، وخلال دخولهم المستشفى تشاجر النائب المذكور مع فرد أمن إداري بالمستشفى وتعدى عليه بالسب والضرب دون إصابته.



