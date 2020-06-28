خطة جديدة من الأهلي لضم صفقة الموسم

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:31 ص
الأهلي
الأهلي
حسام مجدي
يواجه النادي الأهلي حاليا صعوبة كبيرة لحسم صفقة طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات جادة الفترة الماضية مع نادي المقاولون العرب لضم طاهر محمد في الصيف القادم بعد أن أبدى ذئاب الجبل ترحيبهم بهذه الصفقة.

وطلبت إدارة نادي المقاولون العرب الحصول على مبلغ 40 مليون جنية للموافقة على انتقال طاهر محمد إلى صفوف القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري.

ورفض النادي الأهلي نهائيا مطالب نادي المقاولون العرب وحاولوا تخفيض العرض إلى 20 مليون يورو ولكن تم رفض هذا العرض.

وسيحاول مسئولو المارد الأحمر الفترة المقبلة التفاوض من جديد مع المقاولون العرب وإقناعهم بتخفيض عرضهم أو عقد صفقة تبادلية بين الطرفين لحسم الصفقة.

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