Dark season 3.. أحداث وتفاصيل الجزء الثالث والأخير من المسلسل الألماني Dark

تصدر Dark season 3 تريند جوجل، ومنذ بداية عرضه يبحث المشاهدين عن التفاصيل والأحداث التي يدور حولها الجزء الثالث والأخير من المسلسل ا لألماني Dark.





حاز Dark season 3 منذ عرض أولى حلقاته، واستطاع أن يلفت الانتباه، لذا يبحث الناس عن التفاصيل لمعرفة ما سيحدث في الحلقات القادمة، ومن هنا إليكم في السطور التالية بعض النقاط التي يشهدها Dark season 3، الجزء الثالث من مسلسل Dark.

في البداية كاتارينا تسافر إلى الثمانينيات لـ تجد زوجها أولريش وتقتل والدها عام 1986، أما ترونتي نيلسن يعتقد أنه الأب الحقيقي لريجينا تيديمان ويقتلها في عام 2020، وعن آدم وإيفا هما جوناس ومارثا وستكون حامل منه بطفل، بينما في العالم B، هانا كانوالد مع أولريش وتحمل منه طفل وسرعان وما تفقده، وزوجها أولريش سيخونها مع شارلوت.





ويهرب جوناس من نهاية العالم من خلال البقاء في القبو، مما يعني أنه لا يزال موجودًا في عالمه، كما يسافر ماجنوس وفرانسيسكا القديمان مع مارثا، كما أن آدم يقتل أحد الأصليين.

وفي أخر حلقتين سيكتشف أن سيلجا وبارتوس هما والدا هانو وأجنيس، و كلوديا تيديمان هي التي اكتشفت أن فقدان ابنه وحفيدته حفز إتش.جي تانهاوس على بناء آلة الزمن التي تسببت في حدوث خلل في المصفوفة، كما أن أولريك يصيب هيلجي الكبير والاخير يقتل أولريش، ويستطيع مارثا وجوناس أن يمنعان حادث السيارة.



