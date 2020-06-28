Dark season 3.. أحداث وتفاصيل الجزء الثالث والأخير من المسلسل الألماني Dark
الأحد 28/يونيو/2020 - 09:42 ص
تصدر Dark season 3 تريند جوجل، ومنذ بداية عرضه يبحث المشاهدين عن التفاصيل والأحداث التي يدور حولها الجزء الثالث والأخير من المسلسل الألماني Dark.
حاز Dark season 3 منذ عرض أولى حلقاته، واستطاع أن يلفت الانتباه، لذا يبحث الناس عن التفاصيل لمعرفة ما سيحدث في الحلقات القادمة، ومن هنا إليكم في السطور التالية بعض النقاط التي يشهدها Dark season 3، الجزء الثالث من مسلسل Dark.
في البداية كاتارينا تسافر إلى الثمانينيات لـ تجد زوجها أولريش وتقتل والدها عام 1986، أما ترونتي نيلسن يعتقد أنه الأب الحقيقي لريجينا تيديمان ويقتلها في عام 2020، وعن آدم وإيفا هما جوناس ومارثا وستكون حامل منه بطفل، بينما في العالم B، هانا كانوالد مع أولريش وتحمل منه طفل وسرعان وما تفقده، وزوجها أولريش سيخونها مع شارلوت.
ويهرب جوناس من نهاية العالم من خلال البقاء في القبو، مما يعني أنه لا يزال موجودًا في عالمه، كما يسافر ماجنوس وفرانسيسكا القديمان مع مارثا، كما أن آدم يقتل أحد الأصليين.
وفي أخر حلقتين سيكتشف أن سيلجا وبارتوس هما والدا هانو وأجنيس، وكلوديا تيديمان هي التي اكتشفت أن فقدان ابنه وحفيدته حفز إتش.جي تانهاوس على بناء آلة الزمن التي تسببت في حدوث خلل في المصفوفة، كما أن أولريك يصيب هيلجي الكبير والاخير يقتل أولريش، ويستطيع مارثا وجوناس أن يمنعان حادث السيارة.
ومن هنا، نشر لكم في السطور التالية مواعيد عرض Dark season 3 الجزء الثالث والاخير من سلسلة الدراما الألمانية Dark.
ومن المقرر أن يتم عرض Dark season 3 يوم السبت في تمام الساعة العاشرة صباحا عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس، ويضم الجزء الثالث حوالي 8 حلقات فقط، حيث وصل جوناس إلى العالم الجديد، ومن جهته، يحاول أن يفهم الدور الذي شهدته مدينة ويندن في تحديد مصيره، وهناك آخرون تركهم في العالم الأخر يحاولون الخروج وكسر الدائرة التي لا تقاوم بتغيير الزمان والمكان.
وفي تصريحات سابقة لـ "يانتجه فريزه (مؤلفة المسلسل) قالت "منذ البداية كانت خطتنا أن يكون مسلسل Dark من ثلاثة مواسم، تدور أحداثها حول السفر عبر الزمن، وشعرنا بسعادة كبيرة حين لاقى الموسمان الأول والثاني من المسلسل نجاحاً هائلاً في جميع أنحاء العالم.
Dark season 3 هو مسلسل ينتمي لفئة الدراما والغموض، وهو إنتاج تليفزيون ويدمان وبيرج، ومن إعداد وتأليف باران بو اودار، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، لويس هوفمان، أوليفر ماسوشى، جوردى تريبل، ماجا شون، سباستيان رودولف، اناتول توبمان، مارك واشكى.
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