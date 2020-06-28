مستشار بأكاديمية ناصر: وجود مستشفى ميداني لعلاج مصابي كورونا رسالة طمأنة

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: إن صحة المواطن هي أمن قومي، والمسئولية المباشرة للقوات المسلحة هي حماية الأمن القومي.





وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن الاستعداد الطبي لمواجهة الجائحة، يطمئن المواطن المصري، موضحا أن المستشفيات اللميدانية التي أنشئتها الدولة يمكن نقلها من مكان لأخر مكان، حسب منطقة وجود الخطر.





هذا وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس، بأرض المعارض، تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي التي تحتوي على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة اجمالية 4000 سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.



