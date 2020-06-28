الأهلي يُنهي تفاصيل تجديد عقد فايلر

انهى مسؤولو النادي الأهلي اتفاهم مع المدير الفني السويسري للفريق الأول رينيه فايلر، حول تجديد عقده مع القلعة الحمراء.





ودارت عدة شائعات خلال الآونة الأخيرة، حول احتمالية رفض فايلر لتجديد عقده مع الأهلي، وبخاصة بعد سفره لسويسرا، أثناء فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.





وكشفت مصادر مقُربة من مجلس إدارة الأهلي، أنه تم الإتفاق على تجديد عقد فايلر لموسم واحد، ينتهي بنهاية موسم 2020/2021.





وكانت الإدارة تأمل في تجديد عقده لمدة موسمين، إلا أن فايلر فضل التجديد لموسم واحد فقط.





كما أكدت المصادر، أن الأهلى أنهى كافة البنود المالية مع فايلر، حيث سيتقاضى مبلغ 250 ألف يورو شهرياً رفقة معاونيه، بالإضافة لراتب شهر في حال فوزه ببطولة كأس مصر، وشهرين عند الفوز بالدوري الممتاز، وثلاثة أشهر عند الفوز بدوري أبطال أفريقيا.





كما اشترط فايلر تجديد أرضية ملعب مختار التتش، والتي تسببت في عدة إصابات طويلة الأمد لبعض نجوم الأهلي، بالإضافة لإشرافه بشكل مباشر مع ملف سوق الإنتقالات الخاص بالفريق.











