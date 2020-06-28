مدير "تعليم" البحر الأحمر: 467 طالبا يؤدون امتحان الديناميكا

قال هشام منير، مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر: إن اليوم يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات امتحان مادة الديناميكي.





وأضاف مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريح إلى "الفجر"، أن هناك 467 طالبا وطالبة مادة الديناميكي من شعبة الرياضيات في 14 لجنة من أصل 16 لجنة، موضحًا أن هناك لجنة ليس بها طلاب.





وشهدت لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر، هدوءًا تامًا وسط إجراءات أمنية مشددة مع إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.



