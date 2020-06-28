توزيع الأسئلة على المدارس وتعقييم الطلاب في كفرالشيخ (صور)

كثفت لجان الثانوية العامة، من إجراءات التعقييم للطلاب قبيل دخولهم فضلا عن تسليمهم الواقيات الشخصية كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما شهد محيط اللجان هدوءا منذ الصباح الباكر، فضلا عن الإجراءات الأمنية المشددة.





ويؤدي اليوم الأحد، 19 ألفا و413 طالبا وطالبة، بكفرالشيخ، امتحان اللغة الإنجليزية في 84 لجنة، مع تشديدات لتوفير الهدوء للطلاب، ومنع الغش.



