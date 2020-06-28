توزيع الأسئلة على المدارس وتعقييم الطلاب في كفرالشيخ (صور)

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:38 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
كثفت لجان الثانوية العامة، من إجراءات التعقييم للطلاب قبيل دخولهم فضلا عن تسليمهم الواقيات الشخصية كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما شهد محيط اللجان هدوءا منذ الصباح الباكر، فضلا عن الإجراءات الأمنية المشددة.

ويؤدي اليوم الأحد، 19 ألفا و413 طالبا وطالبة، بكفرالشيخ، امتحان اللغة الإنجليزية في 84 لجنة، مع تشديدات لتوفير الهدوء للطلاب، ومنع الغش.

أجواء غير مسبوقة لامتحانات الثانوية العامة

كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت على مستوى الجمهورية يوم 21 من يونيو، بمادة اللغة العربية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19). 

وأدى الطلاب، امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس الماضي، حيث أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الأمور سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية اطمأنت - قبل بدء الامتحان - على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، إلى جانب توفير أدوات التعقيم. 

في حين أكد الوزير طارق شوقي، في تصريحات صحفية قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة، توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

وقال: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.
توزيع الأسئلة على المدارس وتعقييم الطلاب في كفرالشيخ (صور)
توزيع الأسئلة على المدارس وتعقييم الطلاب في كفرالشيخ (صور)
توزيع الأسئلة على المدارس وتعقييم الطلاب في كفرالشيخ (صور)
توزيع الأسئلة على المدارس وتعقييم الطلاب في كفرالشيخ (صور)
توزيع الأسئلة على المدارس وتعقييم الطلاب في كفرالشيخ (صور)
توزيع الأسئلة على المدارس وتعقييم الطلاب في كفرالشيخ (صور)

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ماراثون الثانويه توزيع الأسئلة امتحانات الثانويه العامه اللغه الانجليزيه

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