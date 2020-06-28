الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية.. الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" للشعبة العلمية (أسئلة مهمة)

في أقل من ساعة يؤدي طلاب الشعبة العلمية من الثانوية العامة 2020، امتحان الرياضيات االتطبيقية "الديناميكا"، حيث يبدأ في العاشرة صباحا ويستمر حتى الثانية عشر ظهرا، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية مجموعة من الأسئلة وحلها تسهيلا على الطلاب تأدية امتحان مادة اليوم، وفقا للمراجعة النهائية السريعة التي اعدتها وزارة التربية والتعليم عبر لينك موقع thanaweya لمراجعة وحل أسئلة على قانون نيوتن الأول عن طريق العديد من المحاضرات.



وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط يسهل على الطلاب معرفة قانون نيوتن الاول وحل أسئلة عليه قبل امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكية.

وإليكم في السطور التالية رابط موقع thanaweya المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسهيلا على طلاب وطالبات الشعبة العلمية معرفة كافة المراجعات النهائية التي تم عرضها عبر هذا الموقع مع حل مجموعة من الأسئلة لقانون نيوتن الاول والثاني، وبالتوفيق للجميع.

وعن المحتوى الذي تشمله المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، يتم من خلال 7 محاضرات يطلقها موقع thanaweya، وهو:

المحاضرة الاولى عبارة عن مقدمة في علم الديناميكا 1 المحاضرة 2 تكون مقدمة في علم الديناميكا 2 المحاضرة 3 هناك شرح مستوفي عن قانون نيوتن الأول المحاضرة 4 هناك مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول المحاضرة 5 مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول المحاضرة 6 مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول المحاضرة 7 مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول

والمراجعة النهائية بمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، تشمل عرض مقدمة في علم الديناميكا في المحاضرتين الأولى والثانية، مع شرح قانون نيوتن الأول، إضافة إلى عرض مسائل وأمثلة عن قانون نيوتن الأول وكيفية حلها في بقية المحاضرات.

ومن خلال هذه المحاضرات والأسئلة يستطيع الطالب معرفة المسائل المتوقعة في امتحان نهاية العام وكيفية الإجابة عليها، وللمراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، وخاصة قانون نيوتن الاول فقط يمكنكم الضغط هنا





ومن جهتها، شددت وزارة التربية والتعليم على أن امتحان مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة، سيكون وفق مواصفات الورقة الامتحانية، حيث يتضمن 18 سؤالا يجب الطالب فى 28 صفحة داخل كر اسة البوكليت، كما أنه مخصص لها 30 درجة، كفرع من فروع مادة الرياضيات التطبيقية.