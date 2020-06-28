انعقاد لجنة اختيار العمداء بجامعة جنوب الوادي و3 يتنافسون على عمادة الإعلام
الأحد 28/يونيو/2020 - 09:01 ص
بسام عبدالحميد
قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي: إنه تم عقد لجنة اختيار عمداء كليات الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، والتربية النوعية، والطب، بعضوية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وضمت اللجنة كل من الدكتور حفني إسماعيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتور سيد طه، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والدكتور محمد أحمد علي، عميد كلية الزراعة السابق، والدكتور صلاح مصطفى صالح، الأستاذ بكلية الطب، والدكتور أحمد علي عثمان، الأستاذ بكلية التربية النوعية.
وتابع أن المتقدمين لمنصب عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، الدكتورة هالة كمال نوفل، عميد الكلية المنتهية مدة عمادتها للكلية والدكتور حلمى محمود محمد، وكيل الكلية لشئون التعليم، والطلاب والدكتور محمد محفوظ الزهري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
وتابع أنه تقدم لشغل منصب عميد كلية التربية النوعية الدكتور مصطفى أحمد على عميد الكلية المنتهية مدة عمادته للكلية والدكتور محمد سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هدية دندراوى الاستاذ بقسم التربية الموسيقية.
فيما تقدم لشغل منصب العميد بكلية الطب الدكتور علي عبدالرحمن غويل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد هاشم عبداللاه، والدكتور عبدالناصر عبدالجابر علي، بقسم النساء والتوليد.
أجواء غير مسبوقة لامتحانات الثانوية العامة
كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت على مستوى الجمهورية يوم 21 من يونيو، بمادة اللغة العربية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.
وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).
وأدى الطلاب، امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس الماضي، حيث أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الأمور سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.
وأضاف أن غرفة العمليات المركزية اطمأنت - قبل بدء الامتحان - على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، إلى جانب توفير أدوات التعقيم.
في حين أكد الوزير طارق شوقي، في تصريحات صحفية قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة، توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.
وقال: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.
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