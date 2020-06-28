انعقاد لجنة اختيار العمداء بجامعة جنوب الوادي و3 يتنافسون على عمادة الإعلام

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي: إنه تم عقد لجنة اختيار عمداء كليات الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، والتربية النوعية، والطب، بعضوية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.





وضمت اللجنة كل من الدكتور حفني إسماعيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتور سيد طه، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والدكتور محمد أحمد علي، عميد كلية الزراعة السابق، والدكتور صلاح مصطفى صالح، الأستاذ بكلية الطب، والدكتور أحمد علي عثمان، الأستاذ بكلية التربية النوعية.





وتابع أن المتقدمين لمنصب عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، الدكتورة هالة كمال نوفل، عميد الكلية المنتهية مدة عمادتها للكلية والدكتور حلمى محمود محمد، وكيل الكلية لشئون التعليم، والطلاب والدكتور محمد محفوظ الزهري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.





وتابع أنه تقدم لشغل منصب عميد كلية التربية النوعية الدكتور مصطفى أحمد على عميد الكلية المنتهية مدة عمادته للكلية والدكتور محمد سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هدية دندراوى الاستاذ بقسم التربية الموسيقية.





فيما تقدم لشغل منصب العميد بكلية الطب الدكتور علي عبدالرحمن غويل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد هاشم عبداللاه، والدكتور عبدالناصر عبدالجابر علي، بقسم النساء والتوليد.



