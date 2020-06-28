بعد قليل.. طلاب الثانوية العامة في قنا يؤدون امتحان الديناميكا

يؤدي طلاب الثانوية العامة بمحافظة قنا، بعد قليل، الامتحان في مادة الديناميكا، لمدة ساعتين، حيث يبدأ الامتحان في الساعة العاشرة صباحا وينتهي الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك ضمن أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2019-2020.





وفي السياق نفسه شهدت لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة قنا، انتشارا كبيرًا للقوات الأمنية أمام وحول محيط اللجان، تزامنًا مع بدء أولى أيام مارثون الثانوية العامة.





وقامت جميع الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، بعمل "حرم آمن" أمام لجان الشهادة الثانوية العامة، لمنع تكدس أولياء الأمور للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا.





وقامت الأجهزة الأمنية بوضع صدادات حديدية وتطويق المنطقة بحرم آمن، وعمل أنبوب لمنع الزحام والتكدسات، لمسافة 50 مترًا ومنع الاقتراب من مقار اللجان الامتحانية لغير الطلاب والمراقبين، للحد من تكدس أولياء الأمور.





يأتي ذلك وقد نفذت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي خطة مكثفه لتأمين كافة مقار لجان الثانوية العامة لمواجهة أى إخلال بالأمن خلال فترة الامتحانات، والدفع بخدمات ثابتة ومتحركة من سيارات النجدة بالقرب من اللجان، ورجال الحماية المدنية لتأمين لجان الامتحانات وتأمين نقل أوراق الامتحانات إلى المدارس.





فيما قال الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه يخضع لامتحانات هذا العام، قرابة 17 ألفا و821 طالبا وطالبة من أبناء المحافظة، خاصة وأنه تم التنسيق مع المستشار العسكري بالمحافظة، ومديرية أمن قنا، لتأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين المركز الرئيسي للتوزيع ومقرات اللجان، بالإضافة إلى تأمين مقرات الاستراحات ومقر الكونترول.





وتابع أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم وربطها بكافة الإدارات التعليمية لمتابعة سير عملية الامتحانات بمختلف اللجان، بالإضافة إلى ربطها بغرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان المحافظة لاستقبال الشكاوى ورصد أي معوقات لسرعة التعامل معها وحلها على الفور بما يضمن انتظام سير الامتحان.





وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أتع تم توزيع الطلاب على 65 لجنة رئيسية تضم 1273 لجنة فرعية بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالبا وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.





فيما أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أوضح الداودي أنه تم تركيب بوابات التعقيم أمام اللجان، وشدد على وكيل وزارة التربية والتعليم باستمرار التنسيق مع الوزارة لاستلام كافة المستلزمات الوقائية الخاصة بالطلاب والمراقبين (أجهزة الكشف الحراري – الكمامات – واقيات الوجه – واقيات الأحذية – الجوانيات).



