الاستعداد لافتتاح مركز علاجي جديد لكورونا في الهند

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من المقرر افتتاح منشأة علاجية جديدة لـ Covid-19 بسعة 10000 سرير في جنوب دلهي هذا الأسبوع، وفقا لما أوردته شبكة "سي ان ان".



وسيكون أكبر مركز لعلاج فيروس كورونا في الهند.



اعتبارًا من يوم الأحد، سيتم استخدام 2000 سرير، بينما سيتم استخدام 8000 سريرًا المتبقيًا اعتبارًا من يوم الأربعاء، وفقًا لحكومة دلهي.



وقد زار وزير الداخلية الهندي اميت شاه ورئيس وزراء دلهي ارفيند كيجريوال المنشأة يوم السبت.



وقال شاه على تويتر يوم السبت "سيوفر هذا المركز الذي يضم 10000 سرير راحة كبيرة لشعب دلهي".



كما أكد وزير الداخلية أن شرطة الحدود الهندية التبتية تولت المنشأة وستشرف على إدارتها وعملياتها.



وقد أبلغت الهند عن 19090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد - وهي أكبر قفزة في يوم واحد في البلاد، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".



كما تم تسجيل 410 حالة وفاة أخرى بسبب هذا الوباء، وفقًا لوزارة الصحة الهندية.



وبهذا يصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس التاجي المبلغ عنها في الهند إلى 528،859 حالة، بما في ذلك 16،095 حالة وفاة و309،712 حالة تم شفائها.



ولدى ولاية ماهاراشترا الواقعة في غرب الهند أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد، حيث تم الإبلاغ عن 159.133 حالة.



تليها العاصمة الوطنية دلهي، التي أبلغت عن 80،188 حالة.



جاءت الإصابات الجديدة عندما أعلنت حكومة دلهي أنه سيتم إجراء المسحات المصلية في جميع أنحاء المدينة. وقالت الحكومة إن المسحات ستساعد المسؤولين على فهم انتشار العدوى ووضع "استراتيجية شاملة".

