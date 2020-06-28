الهند تسجل أكثر من 19000 إصابة جديدة بكورونا في أكبر قفزة ليوم واحد

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أبلغت الهند عن 19090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد - وهي أكبر قفزة في يوم واحد في البلاد، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".



كما تم تسجيل 410 حالة وفاة أخرى بسبب هذا الوباء، وفقًا لوزارة الصحة الهندية.



وبهذا يصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس التاجي المبلغ عنها في الهند إلى 528،859 حالة، بما في ذلك 16،095 حالة وفاة و309،712 حالة تم شفائها.



ولدى ولاية ماهاراشترا الواقعة في غرب الهند أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد، حيث تم الإبلاغ عن 159.133 حالة.



تليها العاصمة الوطنية دلهي، التي أبلغت عن 80،188 حالة.



جاءت الإصابات الجديدة عندما أعلنت حكومة دلهي أنه سيتم إجراء المسحات المصلية في جميع أنحاء المدينة. وقالت الحكومة إن المسحات ستساعد المسؤولين على فهم انتشار العدوى ووضع "استراتيجية شاملة".

